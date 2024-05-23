Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil AVC Challenge Cup 2024: Indonesia Kalah 0-3 dari Hong Kong di Partai Pembuka

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |11:13 WIB
Hasil AVC Challenge Cup 2024: Indonesia Kalah 0-3 dari Hong Kong di Partai Pembuka
Indonesia kalah 0-3 dari Hong Kong di laga pembuka AVC Challenge Cup 2024 (Foto: PBVSI)
A
A
A

MANILA - Timnas Voli Putri Indonesia menelan kekalahan 0-3 (21-24, 24-26 dan 19-25) Hong Kong di ajang AVC Challenge Cup 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina pada Kamis (23/5/2024) pagi WIB.

Sempat tertinggal terlebih dahulu, tetapi Indonesia berhasil bangkit dan berhasil menyamakan keadaan menjadi 7-7 dengan Hong Kong. Sementara Hong Kong yang mampu membaca permainan, sehingga Indonesia tertinggal 7-10.

Sementara usai mengambil time out, Indonesia justru kesulitan untuk meredam permainan Hong Kong dan harus tertinggal 8-14. Indonesia terus mencoba untuk mengejar ketertinggalan, tetapi Hong Kong mampu menjauhkan keunggulannya menjadi 14-18.

Putri Agustin berhasil mencetak dua poin, sehingga Indonesia memangkas jarak ketertinggalan dari Hong Kong dengan skor 17-22. Meski Hong Kong sudah mendapatkan set poin, tetapi Indonesia masih bisa menambah angka untuk mengejar ketertinggalannya menjadi 21-24.

Sayangnya, Indonesia harus menutup set pertama dengan kekalahan 22-25 dari Hong Kong meski bisa menunjukkan penampilan bagus. Meski Hong Kong mampu memimpin pada awal set kedua, tetapi Indonesia bisa menyamakan keadaan menjadi 2-2.

Indonesia sempat memimpin, tetapi Hong Kong tampil dengan agresif dan membuat skor menjadi 5-6. Meski ritme permainan sudah bagus, tetapi Indonesia masih tertinggal 7-10 dari lawannya.

Halaman:
1 2
