Fernando Alonso Ungkap Penyesalan Terbesarnya Selama Berkarier di F1

FERNANDO Alonso (Aston Martin) membeberkan penyesalan terbesarnya selama berkarier di ajang Formula One (F1). Jika bisa memutar waktu kembali, Alonsi mengatakan dirinya sangat ingin meraih gelar juara bersama Ferrari.

Alonso sempat tergabung di tim Scuderia Ferrari, tepatnya pada musim 2010-2014. Selama waktunya bersama tim tersebut, dirinya tak berhasil meraih gelar juara F1 sekalipun.

Pembalap Spanyol itu sejatinya nyaris meraih dua gelar juara pada musim 2010 dan 2012. Sayangnya, dirinya harus merelakan tahta tertinggi jatuh ke tangan pembalap lain dengan jarak poin yang tipis.

"Jika saya bisass memutar kembali waktu, mungkin keinginan tertinggi saya ialah meraih gelar juara bersama Ferrari," ungkap Alonso dilansir dari Crash, Jumat (18/8/2023).

"Pada 2010 dan 2012, saya hanya terpaut beberapa lap saja untuk bisa merebut gelar juara. Jika itu terjadi, mungkin sejarah dan kondisi sekarang akan berubah," tambahnya.

Pada musim 2010, Alonso harus merelakan posisisi teratas untuk Sebastian Vettel. Kedua pembalap itu hanya terpaut jarak empat poin setelah melewati tahun yang sangat sengit.