Marc Marquez Ramai Diisukan Bakal Merapat ke KTM, Jack Miller Sambut Gembira

MASA depan Marc Marquez di MotoGP tengah ramai dispekulasikan. Salah satu kabar yang berembus menyebut Marquez berpeluang gabung ke KTM Red Bull.

Mendengar kabar ini, pembalap KTM, Jack Miller, pun bereaksi. Dia menyambut gembira jika kabar itu bisa benar terjadi.

Jack Miller mengaku senang jika Marquez bisa benar-benar gabung KTM. Menurutnya, akan sangat menarik jika Marquez bergabung ke timnya.

"Jika terjadi, itu menandakan bahwa kami melakukan hal yang benar, buktinya motor kami menarik minat seorang pembalap yang sudah menjuarai MotoGP delapan kali," ungkap Miller dilansir dari Crash, Kamis (17/8/2023).

Menurutnya, jika Marquez merapat ke KTM, itu menjadi suatu hal baik bagi tim tersebut. Dia pun tak masalah jika rumor tersebut menjadi kenyataan.