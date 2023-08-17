Advertisement
MOTOGP

Alex Rins Pindah Jadi Rekan Setim Fabio Quartararo di MotoGP 2024, Joan Mir Tegaskan Masih Percaya dengan Honda

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |02:35 WIB
Alex Rins Pindah Jadi Rekan Setim Fabio Quartararo di MotoGP 2024, Joan Mir Tegaskan Masih Percaya dengan Honda
Joan Mir kala membela Repsol Honda. (Foto: Instagram/@joanmir36official)
PEMBALAP Repsol Hinda, Joan Mir, mengomentari keputusan sang eks rekan setim di Suzuki Ecstar, yakni Alex Rins, yang memilih pindah ke Yamaha di MotoGP 2024. Mir memastikan tak gusar melihat Alex Rins yang sudah pindah haluan karena dirinya masih yakin dengan Honda.

Joan Mir pun memastikan akan berjuang sekuat tenaga selama masih bersama Honda. Dia yakin bisa bangkit dari masa-masa sulitnya bersama Honda di MotoGP 2023.

Alex Rins

"Kepindahan Rins ke Yamaha mungkin bagus untuknya. Pabrikan itu memiliki kesuksesan besar di masa lalu dan dia adalah pembalap yang cepat. Jadi, mereka mungkin satu kesatuan yang tepat," ucap Mir, dilansir dari Crash, Kamis (17/8/2023).

"Saya akan melakukan yang terbaik hingga kontrak berakhir dan setelah itu baru kami akan berdiskusi. Saya percaya kami masih bisa bekerja dengan baik," sambungnya.

Mir sendiri mengaku tidak dihubungi oleh Yamaha untuk kemungkinan ditarik juga seperti Rins. Namun, dirinya dengan tegas mengatakan masih percaya dengan timnya saat ini.

Halaman:
1 2
