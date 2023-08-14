Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Conor McGregor Bidik 3 Nama Petarung UFC sebagai Lawan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |00:16 WIB
Conor McGregor Bidik 3 Nama Petarung UFC sebagai Lawan
Conor McGregor siap melawan tiga petarung (Foto: Instagram/@thenotoriousmma)
A
A
A

LONDON - Bintang UFC, Conor McGregor, mengungkapkan target duel yang ingin dilakukannya dalam waktu dekat ini. Tak tanggung-tanggung, The Notorious langsung membocorkan tiga nama lawan yang ingin dihadapinya.

McGregor terakhir kali menginjakkan kaki di oktagon pada pertengahan 2021 dengan hasil akhir kekalahan dari Dustin Poirier. Sejak saat itu, batang hidungnya tak tampak lagi di sejumlah pertandingan UFC hingga saat ini.

Conor McGregor

Petarung berusia 35 tahun itu menjadi pelatih dan berlawanan dengan Michael Chandler di ajang pencarian bakat UFC, The Ultimate Fighter (TUF), yang saat ini tayangannya masih berlangsung. Sejatinya, kedua pelatih di acara tersebut biasanya akan berduel.

Duel antara McGregor dan Chandler sempat dikabarkan tidak akan terjadi. Namun, mantan pemegang sabuk di dua kelas berat itu mengungkapkan bentrokan tersebut akan berlangsung pada akhir tahun.

"(Duel) selanjutnya lawan Chandler pada Desember, setelah itu (Justin) Gaethje untuk sabuk BMF, dan terakhir kita akan lakukan trilogi dengan Nate (Diaz)," ucap McGregor di O2 Arena, London, Inggris, dikutip dari DAZN, Senin (14/8/2023).

"Desember (lawan) Chandler, saya harus melakukan itu. Saya akan menggenggam badannya dan menghajar dirinya. Itu yang akan saya lakukan," tegas pria asal Irlandia itu.

Halaman:
1 2
