HOME SPORTS MOTOGP

Yamaha Akhirnya Ungkap Alasan Ganti Franco Morbidelli dengan Alex Rins

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 14 Agustus 2023 |03:03 WIB
Yamaha Akhirnya Ungkap Alasan Ganti Franco Morbidelli dengan Alex Rins
Alex Rins akan menggantikan Franco Morbidelli di Yamaha musim depan (Foto: Instagram/@alexrins42)
A
A
A

LESMO - Direktur Pelaksana Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis, mengungkapkan alasan dan proses pergantian Franco Morbidelli dengan Alex Rins pada MotoGP 2024. Perubahan susunan pembalap itu sengaja dilakukan untuk suasana baru.

Sebagaimana diketahui, Rins telah resmi diumumkan sebagai pembalap anyar tim Monster Energy Yamaha. Rider asal Spanyol itu menggantikan Morbidelli yang kontraknya habis dan tidak diperpanjang usai MotoGP 2023.

Franco Morbidelli

Jarvis mengatakan, keputusan itu diambil oleh tim. Dia mengakui pergantian pembalap dari Morbidelli ke Rins sejatinya tidak perlu dilakukan.

"Itu adalah keputusan yang diambil oleh tim untuk melakukan perubahan. Secara pribadi, menurut saya itu tidak harus dilakukan, tetapi kami memutuskan untuk melakukannya," ungkap Jarvis, dikutip dari Crash, Senin (14/8/2023).

"Jika kami tidak bisa memanfaatkan performa pembalap dengan maksimal, mungkin pergantian suasana bisa menjadi keputusan yang bagus, baik untuk pembalap maupun tim," lanjut pria asal Inggris itu.

Lebih lanjut, Jarvis melihat keputusan Yamaha mendepak Morbidelli dan menggantinya dengan Rins cukup baik untuk kedua belah pihak. Menurutnya, itu bisa menjadi sesuatu yang bagus untuk sang pembalap dan juga tim.

Halaman:
1 2

