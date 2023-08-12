Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sesama Murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi Prihatin Lihat Nasib Franco Morbidelli Bersama Yamaha di MotoGP

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |01:20 WIB
Sesama Murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi Prihatin Lihat Nasib Franco Morbidelli Bersama Yamaha di MotoGP
Marco Bezzecchi bersama Franco Morbidelli sama-sama tampil di MotoGP 2023. (Foto: Instagram/@marcobez72)
DUA murid Valentino Rossi yang kini berkarier di MotoGP, Marco Bezzecchi dan Franco Morbidelli, memiliki nasib berbeda. Bezzecchi yang sukses tampil apik musim ini di MotoGP pun merasa prihatin dengan nasib Franco Morbidelli bersama tim Yamaha musim ini.

Diketahui, Franco Morbidelli memang baru didepak Yamaha. Dia dipastikan bukan lagi pembalap tim Monster Energy Yamaha di MotoGP 2024. Keputusan ini muncul usai Morbidelli tampil buruk dalam beberapa musim terakhir, termasuk di MotoGP 2023.

Franco Morbidelli

Mendapati kondisi ini, Bezzecchi merasa Morbidelli tidak pantas mendapat momen buruk seperti ini. Pasalnya, Morbidelli dinilai merupakan sosok pembalap hebat dan bekualitas.

“Franky sangat kuat dari sudut pandang saya. Dia tidak pantas mendapatkan momen buruk ini. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengendalikannya,” kata Bezzecchi, dilansir dari Speedweek, Sabtu (12/8/2023).

Bezzecchi pun berharap Morbidelli segera mendapat tim baru. Dengan begitu, dia masih bisa mengaspal di MotoGP 2024. Bezzecchi bahkan akan senang jika kompatriotnya itu bisa merapat ke Ducati.

“Saya harap dia bisa menemukan tim di MotoGP. Karena saya pikir dia adalah salah satu pembalap terkuat. Jika itu Ducati, saya senang untuknya. Tapi bagaimanapun juga, saya senang jika dia mendapat motor,” jelas Bezzecchi.

