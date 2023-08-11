Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kalahkan Kementerian Pertahanan, Tim Voli Pati TNI AD Juarai Piala Panglima TNI 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |07:17 WIB
Kalahkan Kementerian Pertahanan, Tim Voli Pati TNI AD Juarai Piala Panglima TNI 2023
Tim Voli Pati TNI AD juara Piala Panglima TNI 2023. (Foto: Dispenad)
A
A
A

JAKARTA – Tim bola voli Pati TNI Angkatan Darat (AD) memastikan diri menjuarai Piala Panglima TNI 2023. Kepastian itu didapatkan usai Tim Voli Pati TNI AD meraih kemenangan atas tim Kementerian Pertahanan pada Kamis 10 Agustus 2023.

Bermain di GOR Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Tim Voli Pati TNI AD sukses melanjutkan dominasinya di Piala Panglima TNI 2023 usai menang atas tim Kementerian Pertahanan. Sebab Tim Voli Pati TNI AD mampu tak terkalahkan di turnamen tersebut.

Tampil dengan penuh percaya diri setelah mengantongi tiga kali kemenangan sebelumnya, tim bola voli Pati TNI AD menyudahi perlawanan tim bola voli Pati Kemeterian Peratahanan dengan skor 2- 0. Set pertama Tim Voli Pati TNI AD berhasil menang mudah dengan skroe 25-11.

Memasuki set kedua, tim voli Pati Kementerian Pertahanan memberikan perlawanan sengit dengan raihan poin yang cukup ketat, namun berhasil diredam tim voli Pati TNI AD dan menghentikan perlawanan tim voli Pati Kementerian Pertahanan dengan skor 25-20.

Tim Voli Pati TNI AD (Dispenad)

Kemenangan empat kali berturut-turut tanpa mengalami kekalahan, menempatkan tim voli Pati TNI pada puncak klasemen akhir dengan poin sempurna 8 dan hanya kehilangan 1 set dalam empat laga yang dipertandingkan.

Capaian ini sesuai dengan harapan pimpinan TNI Angkatan Darat serta doa dari seluruh keluarga besar TNI Angkatan Darat agar dapat kembali mempertahankan supremasi Juara Umum Pertandingan Olahraga Piala Panglima TNI tahin 2023.

(Rivan Nasri Rachman)

