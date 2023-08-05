5 Pebulu Tangkis China yang Dikenal Cantik dan Berprestasi, Nomor 1 Gak Ada Obat!

BERIKUT adalah lima pebulu tangkis China yang dikenal cantik dan berprestasi. Tiongkok memang tidak pernah kehabisan talenta di dunia bulu tangkis, terutama di sektor putri.

Sejak lama negeri tirai bambu selalu memiliki pebulu tangkis putri yang bisa mereka andalkan di berbagai sektor. Kali ini Okezone.com akan membahas mengenai lima pebulu tangkis China yang dikenal cantik dan berprestasi.

Berikut 5 pebulu tangkis China yang dikenal cantik dan berprestasi:

5. Han Yue





Han Yue yang merupakan salah satu tunggal putri China saat ini. Meski baru menginjak usia 23 tahun, Han Yue saat ini sudah menempati peringkat sembilan dunia. Prestasi terbaru Han Yue adalah menjadi runner-up di ajang Thailand Masters 2023 kemarin.

Ia kalah dari kompatriotnya sesama tunggal putri China, Zhang Yiman di partai final. Selain memiliki skill yang mumpuni, Han Yue juga kerap disorot karena paras cantiknya.

4. Zhang Yiman





Zhang Yiman berada di daftar lain sebagai pebulu tangkis China yang dikenal cantik dan berprestasi. Zhang saat ini menempati peringkat 32 dunia. Terkini, pebulu tangkis 25 tahun itu keluar sebagai juara di ajang Thailand Masters 2023.

Selain karena kemampuan bulu tangkisnya yang di atas rata-rata, Zhang Yiman juga dikenal karena kecantikannya. Ia memiliki paras rupawan khas wanita oriental.