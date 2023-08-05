Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis China yang Dikenal Cantik dan Berprestasi, Nomor 1 Gak Ada Obat!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |04:03 WIB
5 Pebulu Tangkis China yang Dikenal Cantik dan Berprestasi, Nomor 1 Gak Ada Obat!
Pebulu Tangkis China, Huang Yaqiong (Foto: Instagram)
A
A
A

BERIKUT adalah lima pebulu tangkis China yang dikenal cantik dan berprestasi. Tiongkok memang tidak pernah kehabisan talenta di dunia bulu tangkis, terutama di sektor putri.

Sejak lama negeri tirai bambu selalu memiliki pebulu tangkis putri yang bisa mereka andalkan di berbagai sektor. Kali ini Okezone.com akan membahas mengenai lima pebulu tangkis China yang dikenal cantik dan berprestasi.

Berikut 5 pebulu tangkis China yang dikenal cantik dan berprestasi:

5. Han Yue


Han Yue yang merupakan salah satu tunggal putri China saat ini. Meski baru menginjak usia 23 tahun, Han Yue saat ini sudah menempati peringkat sembilan dunia. Prestasi terbaru Han Yue adalah menjadi runner-up di ajang Thailand Masters 2023 kemarin.

Ia kalah dari kompatriotnya sesama tunggal putri China, Zhang Yiman di partai final. Selain memiliki skill yang mumpuni, Han Yue juga kerap disorot karena paras cantiknya.

4. Zhang Yiman


Zhang Yiman berada di daftar lain sebagai pebulu tangkis China yang dikenal cantik dan berprestasi. Zhang saat ini menempati peringkat 32 dunia. Terkini, pebulu tangkis 25 tahun itu keluar sebagai juara di ajang Thailand Masters 2023.

Selain karena kemampuan bulu tangkisnya yang di atas rata-rata, Zhang Yiman juga dikenal karena kecantikannya. Ia memiliki paras rupawan khas wanita oriental.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/43/3183705/run_for_good_journalism-0AgR_large.jpg
Gaungkan Jurnalisme Berkualitas, Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/40/3182393/jonatan_christie_diberi_rezeki_10_kali_lipat_setelah_bangun_masjid_di_lombok_jonatanchristieofficial-zMDy_large.jpg
Kisah Inspiratif Jonatan Christie, Diberi Rezeki 10 Kali Lipat Usai Bangun Masjid di Lombok: Kini Jadi Rutin Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/43/3181525/kisah_spiritual_atlet_wushu_supercantik_lindswell_kwok_menjadi_mualaf_usai_asian_games_2018_menarik_untuk_diulas-GXID_large.jpg
Kisah Spiritual Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Putuskan Mualaf Usai Meraih Medali Emas di Asian Games 2018
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement