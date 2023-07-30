Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hal Ini, Orang Terdekat Valentino Rossi Sebut Marc Marquez Egois

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |01:00 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Orang Terdekat Valentino Rossi Sebut Marc Marquez Egois
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

TAVULLIA – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez sejauh ini masih kesulitan untuk dapat menjadikan RC213V sebagai motor terkuat di MotoGP 2023. Gara-gara hal tersebut, beberapa kali Marquez mengeluhkan Honda yang selalu gagal memenuhi apa yang ia inginkan.

Melihat kondisi itu, Sahabat Valentino Rossi, Alessio Salucci justru mengkritik perangai Marquez. Menurutnya Honda sejatinya sudah berusaha keras memenuhi permintaan Marquez, tapi rider berjuluk The Baby Alien itu tak pernah puas bahkan lebih sering tak memperdulikan rider Honda yang lain.

Ya, pada kenyataannya Honda sudah memberikans semuanya, tapi Marquez tak pernah puas. Uccio menyebut, enam kali juara MotoGP itu sangat egois karena selalu menuntut Honda untuk memprioritaskannya ketimbang pembalap lain.

“Tapi sekarang Marc dalam masalah, menurut saya, Marquez juga sangat egois, dalam arti ketika dia mengerti bahwa ada sesuatu yang bisa membantu pembalap Honda lainnya, dia menolaknya, karena dia akan menggunakan motor yang sama. Itu pendapat saya. Kalau begitu aku tidak tahu, tapi mereka (Honda) akan segera bangkit,” kata Alessio Salucci dilansir dari Motosan, Sabtu (29/7/2023).

Marc Marquez

Seperti diketahui, Marquez dan Honda sedang dalam hubungan yang tidak baik. Marquez menganggap Honda kurang memanjakkannya. Sedangkan, Honda sendiri belum bisa mewujudkan keinginan The Baby Alien.

Dari delapan seri yang sudah dimainkan di MotoGP 2023, Marquez belum bisa mendapatkan hasil memuaskan. Pembalap berusia 30 tahun itu bahkan harus puas bertengger di posisi 19 klasemen sementara pembalap MotoGP karena belum mendapatkan podium dan kemenangan.

Halaman:
1 2
