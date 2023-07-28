Apa Bedanya Bulu Tangkis dan Badminton?

APA bedanya bulu tangkis dan badminton kerap menjadi pertanyaan. Bulu tangkis atau badminton menjadi salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak peminat di seluruh dunia.

Indonesia sendiri memiliki sejumlah atlet-atlet terbaik dari cabang olahraga tersebut. Sebut saja Taufik Hidayat, Susy Susanti, mendiang Markis Kido, pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan lain-lain.

Namun, sebenarnya apa bedanya bulu tangkis dan badminton?

Secara singkat, bulu tangkis dan badminton adalah dua istilah yang merujuk pada olahraga yang sama. Tidak ada perbedaan khusus antara bulu tangkis dan badminton dalam arti olahraga yang dimaksud. Hanya saja, badminton adalah bahasa Inggrisnya dari bulu tangkis.

Baik dalam KBBI atau pun Oxford Dictionary, kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama yakni mengacu pada permainan yang menggunakan raket untuk memukul shuttlecock (kok) melintasi lapangan dengan tujuan untuk mencetak skor.

Istilah bulu tangkis lebih umum digunakan di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Di sana, Anda masih bisa mendengar istilah tersebut dalam percakapan sehari-hari meski mungkin jarang.

Sementara itu, badminton lebih umum digunakan di banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk di Amerika, Eropa, dan sebagian besar negara-negara Barat. Di negara-negara ini, istilah badminton adalah istilah yang lebih dikenal secara internasional dan digunakan secara luas dalam bahasa Inggris.