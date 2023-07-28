Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apa Bedanya Bulu Tangkis dan Badminton?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |01:03 WIB
Apa Bedanya Bulu Tangkis dan Badminton?
Apa Bedanya Bulu Tangkis dan Badminton. (Foto: PBSI)
A
A
A

APA bedanya bulu tangkis dan badminton kerap menjadi pertanyaan. Bulu tangkis atau badminton menjadi salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak peminat di seluruh dunia.

Indonesia sendiri memiliki sejumlah atlet-atlet terbaik dari cabang olahraga tersebut. Sebut saja Taufik Hidayat, Susy Susanti, mendiang Markis Kido, pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, dan lain-lain.

Namun, sebenarnya apa bedanya bulu tangkis dan badminton?

Secara singkat, bulu tangkis dan badminton adalah dua istilah yang merujuk pada olahraga yang sama. Tidak ada perbedaan khusus antara bulu tangkis dan badminton dalam arti olahraga yang dimaksud. Hanya saja, badminton adalah bahasa Inggrisnya dari bulu tangkis.

Baik dalam KBBI atau pun Oxford Dictionary, kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama yakni mengacu pada permainan yang menggunakan raket untuk memukul shuttlecock (kok) melintasi lapangan dengan tujuan untuk mencetak skor.

Ilustrasi bulu tangkis

Istilah bulu tangkis lebih umum digunakan di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. Di sana, Anda masih bisa mendengar istilah tersebut dalam percakapan sehari-hari meski mungkin jarang.

Sementara itu, badminton lebih umum digunakan di banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk di Amerika, Eropa, dan sebagian besar negara-negara Barat. Di negara-negara ini, istilah badminton adalah istilah yang lebih dikenal secara internasional dan digunakan secara luas dalam bahasa Inggris.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/40/3031631/kenapa-semua-petenis-grand-slam-wimbledon-pakai-baju-serba-putih-saat-tanding-q9KHJxFyzZ.jpg
Kenapa Semua Petenis Grand Slam Wimbledon Pakai Baju Serba Putih saat Tanding?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916523/penjelasan-kartu-hitam-di-bulu-tangkis-bikin-pemain-kapok-LAJ3osZ2Xm.jpg
Penjelasan Kartu Hitam di Bulu Tangkis, Bikin Pemain Kapok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/36/2865097/variasi-dan-kombinasi-permainan-bola-basket-dan-penjelasan-lengkap-Xkohgkwopf.jpg
Variasi dan Kombinasi Permainan Bola Basket dan Penjelasan Lengkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/43/2862862/pengertian-gerakan-lokomotor-non-lokomotor-dan-manipulatif-lengkap-dengan-contohnya-zVGfo26ncM.jpg
Pengertian Gerakan Lokomotor, Non Lokomotor, dan Manipulatif Lengkap dengan Contohnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/43/2857993/macam-macam-peraturan-bola-voli-alat-yang-digunakan-lengkap-dengan-peraturan-lapangan-UJxLtlP0pm.jpg
Macam-Macam Peraturan Bola Voli, Alat yang Digunakan Lengkap dengan Peraturan Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/40/2857709/harga-raket-anthony-ginting-jadi-yang-termahal-berapa-harganya-GuNjTFKbnT.jpg
Harga Raket Anthony Ginting Jadi yang Termahal, Berapa Harganya?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement