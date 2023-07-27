Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Permalukan Wakil Tuan Rumah di Japan Open 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Senang Bisa Balas Dendam

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |02:26 WIB
Permalukan Wakil Tuan Rumah di Japan Open 2023, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Senang Bisa Balas Dendam
Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja kala berlaga. (Foto: Instagram/@ge_widjaja)
TOKYO – Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, berhasil melaju ke babak 16 besar Japan Open 2023. Mereka pun merasa senang karena bisa membalaskan dendam kepada pasangan tuan rumah, Kyohei Yamashita/Naru Shinoya.

Ya, hasil manis diraih Dejan/Gloria di babak 32 besar Japan Open 2023. Mereka sukses mengalahkan Kyohei/Naru di Yoyogi National Gymnasium, Tokyo, Jepang, dengan skor 21-18 dan 21-17.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Kemenangan itu juga membuat Dejan/Gloria sukses membalaskan dendam setelah pada pertemuan sebelumnya menelan kekalahan. Kedua pasangan sudah pernah bertemu di India Open 2023 awal tahun ini.

"Pertandingan hari ini kami senang bisa membalas kekalahan di India OPen lalu. Saat itu kami kalah straight game," ungkap Gloria seusai laga, dikutip Kamis (27/7/2023).

"Tadi lebih fokus memainkan polaa yang sudah disiapkan bersama pelatih. Bagaimana memaksimalkan setiap kesempatan," lanjutnya.

