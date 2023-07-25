Advertisement
HOME SPORTS NETTING

6 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Juga Menjadi Youtuber, Nomor 1 Legenda Bulu Tangkis Indonesia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |01:02 WIB
6 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Juga Menjadi Youtuber, Nomor 1 Legenda Bulu Tangkis Indonesia
Hendra Setiawan, pebulu tangkis legendaris Indonesia yang punya akun Youtube (Foto: PBSI)
A
A
A

TERDAPAT 6 pebulu tangkis top dunia yang juga menjadi Youtuber. Kepopuleran mereka di dunia digital sukses menginspirasi banyak orang.

Para pebulu tangkis top dunia ini telah membuktikan bahwa kesuksesan dapat dicapai tidak hanya melalui olahraga. Mereka juga bisa membuktikan kreativitasnya dengan membuat konten di akun Youtube.

Greysia Polii

Berikut 6 pebulu tangkis top dunia yang juga menjadi Youtuber:

6. Lee Yong Dae

Lee Yong Dae

Lee Yong Dae sempat memiliki akun Youtube bernama Lee Yong Dae Badminton TV. Pada tahun 2019, Lee Yong Dae mengunggah video keakrabannya dengan Jonatan Christie.

Dalam video tersebut keduanya terlihat makanan malam bersama di Korea. Ternyata keduanya sudah dekat saat bertemu di Indonesia.

5. Greysia Polii

Greysia Polii

Melalui akun Youtubenya, Greysia Polii membagikan kegiatannya sehari-hari. Mulai dari video random bersama rekan-rekannya, video persiapan pertandingan, dan video pertandingan dirinya.

Baru-baru ini Greysia Polii mengunggah video kelahiran anak pertamanya bernama bernama Jessia. Terhitung Greysia Polii sudah mengunggah 121 video dan memiliki 215 ribu pengikut.

4. Marcus Fernaldi Gideon

Marcus Fernaldi Gideon

Rekan duet Kevin Sanjaya ini juga tidak mau kalah eksis di media sosial. Marcus Fernaldi Gideon membuka akun Youtube bersama istrinya, Agnes Mulyadi, dengan nama Diary NyoNyo & NyaNya. 

Marcus Gideon membagikan video tumbuh kembang anaknya melalui kanal Youtubenya itu. Sejauh Marcus Fernaldi Gideon sudah memiliki 49,4 ribu pengikut.

Halaman:
1 2
