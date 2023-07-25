Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Prewedding Mewah Jonatan Christie-Shanju Ala Sultan Buat Pencinta Bulu Tangkis Tak Sabar Lihat Hasilnya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |00:01 WIB
Prewedding Mewah Jonatan Christie-Shanju Ala Sultan Buat Pencinta Bulu Tangkis Tak Sabar Lihat Hasilnya
Jonatan Christie dan Shania Junianantha (Foto: Instagram/jonatanchristieofficial)
A
A
A

PREWEDDING mewah Jonatan Christie-Shania Junianatha (Shanju) ala sultan buat pencinta bulu tangkis tak sabar lihat hasilnya. Sekadar diketahui, Jojo –sapaan akrab Jonatan Christie- diisukan akan segera menikahi Shanju dalam waktu dekat ini.

Isu tersebut menguat setelah Jonatan Christie dan Shanju kedapatan melakukan foto prewedding mewah ala sultan. Kedua sejoli itu menggandeng wedding fotografi ternama yakni BareOdds. Momen saat mereka melakukan sesi prewedding pun diabadikan di akun Instagram @barodds.

Jonatan Christie

“Vlog ini yang terakhir kami buat #BareOddsSessions bersama Jonatan & Shania,” tulis Instagram @barodds, dikutip Senin (24/7/2023).

“Kali ini kita mau syuting prewedd atau syuting film ya? Welcome to BarrOdds Vlog. Nah studio yang kita gunakan ini gede banget, sampai kita pakai steger untuk preparationnya,” tambah akun wedding fotografi itu.

Terlihat, BareOdds memamerkan konsep mewah prewedding Jonatan Christie dan Shanju. Konsep prewedding Jonatan Christie dan Shanju itu menggunakan studio super besar nan mewah bak prewedding ala sultan.

Di mana, mereka melakukan beberapa sesi prewedding di studio tersebut dengan mengenakan outfit berwarna putih hingga hitam. Jojo, sang tunggal putra Indonesia itu pun turut merepost unggahan tersebut.

Halaman:
1 2
