Franco Morbidelli Ungkap Jasa Terbesar Valentino Rossi dalam Kariernya

FRANCO Morbidelli ungkap jasa terbesar Valentino Rossi dalam kariernya. Pembalap Monster Energy Yamaha tersebut mengaku mendapatkan dukungan yang luar biasa dari sang mentor Valentino Rossi ketika melalui masa-masa sulit di MotoGP.

Franky – sapaan Morbidelli – pernah menjadi runner-up di MotoGP 2020, hanya kalah dari Joan Mir. Namun, performanya merosot tajam setelah hanya mampu finis ke-17 pada klasemen akhir 2021.

Kepindahannya ke tim pabrikan Iwata pun tak memiliki dampak apapun pada musim penuh pertamanya bersama mereka di MotoGP 2022. Pembalap asal Italia itu hanya mampu finis di urutan 19 dengan koleksi 42 poin saja.

Pada MotoGP 2023 ini, penampilan rider berusia 28 tahun ini sedikit membaik meski masih jauh dari ekspektasi, dengan mengemas 57 poin di paruh pertama musim dan menduduki peringkat ke-11. Total, dari tahun 2021, dia hanya mampu finis sekali di enam besar balapan.

Kendati demikian, Morbidelli mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah kekurangan dukungan dari Valentino Rossi dan juga rekan-rekan VR46 Academy-nya. Sang legenda MotoGP selalu menantangnya untuk menjadi pembalap yang lebih baik lagi dan itu sangat membantunya melewati masa-masa sulit dalam kariernya seperti tahun lalu.

“Hal terbaik tentang Akademi adalah Vale dan yang lainnya terus-menerus menantang saya. Saya tumbuh bersama mereka dan melewati masa-masa sulit dengan lebih baik,” kata Morbidelli dilansir dari Motosan, Senin (24/7/2023).

“Saya menjadi orang yang lebih baik dan pengemudi yang lebih baik. Dalam latihan, Vale menantang saya dalam segala hal. Meski sudah pensiun, dia masih sangat kompetitif. Ini berlaku untuk latihan dengan kart dan R1,” tambahnya.

“Dia sangat kompetitif setiap saat, seperti yang selalu dia lakukan dalam karir olahraganya. Itu sangat membantu saya di saat-saat sulit tahun lalu,” tuturnya.