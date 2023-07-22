Sudah Tua dan Kerap Kecelakaan, Marc Marquez Diminta Segera Pensiun dari MotoGP

WOLLONGONG – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez dinilai sudah terlalu tua dan kerap kecelakaan hingga berujung cedera parah. Melihat kondisi tersebut, mantan rider MotoGP, Wayne Gardner meminta agar pembalap berjuluk The Baby Alien itu segera pensiun.

Ya, Wayne Gardner memberikan nasihat untuk Marquez agar segera pensiun dari MotoGP. Sebab, dia telah sering mengalami cedera yang membuat mentalitasnya berubah sehingga dia hanya akan terus membuat dirinya terluka jika tetap kukuh melanjutkan kariernya.

"Saya berada dalam situasi yang sama dengan Marc, yaitu ketika Anda mengalami banyak cedera dan sulit untuk menang lagi. Mentalitas berubah, tubuh melemah dan semuanya menjadi lingkaran setan frustrasi,” kata Wayne Gardner dilansir dari Speedweek, Sabtu (22/7/2023).

“Dalam pandangan saya, Marquez harus pensiun selagi dia bisa. Saya penggemar beratnya, tapi saya khawatir dia akan melukai dirinya sendiri jika dia mencoba untuk kembali,” tambahnya.

“Motornya telah berubah, pembalapnya harus jauh lebih muda. Dia sudah berusia 30 tahun dan mentalitasnya berbeda. Saya tidak mengatakan ini sebagai kritik, saya khawatir tentang kehidupannya di masa depan. Dia harus mengerti bahwa dia masih memiliki 50 tahun untuk hidup," tuturnya.

Perlu diketahui, selepas menyabet gelar keenamnya di MotoGP 2019 lalu, The Baby mengalami berbagai penderitaan mulai dari cedera panjang setelah kecelakaan di Sirkuit Jerez pada 2020 silam hingga performa motor Honda yang pada musim 2023 ini semakin melemah.

Selain itu, pembalap berusia 30 tahun itu juga sering kali terjatuh. Tercatat dia sudah kecelakaan 14 kali di paruh pertama musim ini, termasuk lima kali jatuh dalam waktu 40 jam di Sirkuit Sachsenring.