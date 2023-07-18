Advertisement
NETTING

Mengenal Tai Tzu Ying, Mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia si Pemegang Gelar Doktor

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |01:00 WIB
Mengenal Tai Tzu Ying, Mantan Ratu Bulu Tangkis Dunia si Pemegang Gelar Doktor
Tai Tzu Ying, pebulu tangkis asal Taiwan yang punya gelar doktor (Foto: BWF)
MARI mengenal Tai Tzu Ying, mantan ratu bulu tangkis dunia si pemegang gelar doktor.

Ya, Tai Tzu Ying merupakan salah satu pebulu tangkis terbaik tunggal putri dunia saat ini. Tercatat, tunggal putri asal Taiwan ini kini berada di peringkat 4 ranking BWF. Meski begitu, sebelumnya Tai Tzu Ying juga sempat menjadi ratu bulu tangkis dengan berada di peringkat satu ranking BWF selama beberapa minggu sejak 1 Desember 2016.

Tai Tzu Ying

Sempat merosot ke peringkat keempat, Tai Tzu Ying berhasil kembali ke puncak pada tahun 2019 lalu. Sayang, karena berbagai faktor, poinnya terkejar oleh tunggal putri yang lain sehingga dirinya kembali ke peringkat keempat.

Prestasi Tai Tzu Ying yang mampu terus bertahan di papan atas ranking BWF tidak lepas dari berbagai gelar yang pernah dirinya raih.

Tai Tzu Ying pertama kali menembus sebuah turnamen bulu tangkis internasional pada 2010, yakni di ajang Singapore Open. Meski begitu, dirinya baru berhasil mencicipi gelar juara di ajang Amerika Open 2011 di usia 17 tahun.

Sejak saat itu, dirinya rutin mentas di berbagai ajang super series mulai dari Taiwan Open, Hong Kong Open, Indonesia Open dan lain sebagainya. Lebih dari itu, dirinya juga mempersembahkan medali perunggu untuk Taiwan pada ajang Kejuaraan Asia 2015 dan Asian Games 2014, serta medali perak di Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

Tidak hanya memiliki prestasi dalam dunia bulu tangkis, Tai Tzu Ying ternyata memiliki prestasi apik dalam hal akademik.

