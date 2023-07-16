Akui Francesco Bagnaia dan Jorge Martin Terlalu Kuat di MotoGP 2023, Marco Bezzecchi Justru Tak Cemas

TAVULLIA - Pembalap Tim Mooney VR46, Marco Bezzecchi, mengakui Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Jorge Martin (Pramac Ducati) saat ini terlalu kuat bila dibandingkan rider-rider lain di MotoGP 2023. Meski begitu, Bezzecchi percaya bukan berarti mereka tak bisa dikejar.

Karena itu, Bezzecchi tidak terlalu cemas. Ia pun cukup percaya diri dapat mengejar perolehan ppin Bagnaia dan Martin yang kini menguasai peringkat dua teratas di klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

"Pecco dan Martin sedikit lebih unggul dari yang lainnya untuk saat ini. Kami akan mencoba untuk lebih baik lagi dan mengejar kedua pembalap itu," ujar Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Minggu (16/7/2023).

Ya, saat Bagnaia nyaman di puncak klasemen MotoGP 2023 dengan 194 poin. Dari delapan seri yang sudah berlangsung, pembalap asal Italia itu sukses memenangi empat di antaranya.

Sementara itu, Martin berada di posisi kedua dengan poin 159, satu poin di atas Bezzecchi yang berada di peringkat ketiga dengan 158 poin. Martin berhasil memenangi satu seri dan naik podium tiga kali.

"Kejuaraan dunia kali ini sangat ketat karena banyak pembalap kuat dan motor-motornya sangat cepat," tutur Bezzecchi.