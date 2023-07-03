Tatap Wimbledon 2023, Nick Kyrgios Bicara Kesuksesannya Musim Lalu Sabet Gelar Runner-Up

LONDON – Petenis asal Australia, Nick Kyrgios, menatap optimis Wimbledon 2023. Tetapi, dia tetap santai menjalani turnamen itu sehingga tak terbebani untuk harus tampil baik di Wimbledon 2023.

Pada gelaran Wimbledon tahun lalu, Kyrgios berhasil melaju hingga babak final. Sayang, di partai puncak tersebut dirinya tumbang dari Novak Djokovic dengan skor 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, dan 6-7).

"Saya pikir saya tidak ada beban di turnamen ini. Bahkan, justru kalaupun memang itu ada, tekanan tersebut akan membantu saya," ujar Kyrgios, dilansir dari Tennis World, Senin (3/7/2023).

"Terlebih lagi dengan hasil baik yang pernah saya raih di sana dan juga saya juga sudah mengetahui Centre Court dengan sangat baik," lanjutnya.