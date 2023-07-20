Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Segini Total Hadiah yang Didapat Juara Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |00:01 WIB
Segini Total Hadiah yang Didapat Juara Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz sukses menangkan Wimbledon 2023 (Foto: REUTERS)
SEGINI total hadiah yang didapat juara Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz. Turnamen tahunan yang digelar di All England Lawn Tennis dan Croquet Club, London, Inggris ini telah resmi berakhir.

Berlangsung sejak 3 hingga 16 Juli 2023, salah satu dari empat rangkaian turnamen Grand Slam ini menghadirkan juara baru setelah didominasi oleh Novak Djokovic. Ia adalah Carlos Alcaraz, petenis berusia 20 tahun yang berhasil mencetak sejarah baru dalam turnamen tersebut.

Carlos Alcaraz 

Lantas, berapa total hadiah yang didapat juara Wimbledon 2023 Carlos Alcaraz?

Dilansir dari Sporting News, Selasa (18/7/2023) jumlah hadiah yang diterima para pemenang Grand Slam Wimbledon 2023 naik sekitar 17,5% dari tahun sebelumnya. All England Club sendiri mengumumkan total hadiah fantastis yang disediakan untuk turnamen ini yakni sebesar 44.700.000 poundsterling atau Rp854 miliar.

Dari total hadiah tersebut, masing-masing pemenang tunggal putra dan putri, termasuk Carlos Alcaraz, akan membawa pulang cek sebesar 2,3 juta poundsterling atau sekitar Rp44,9 miliar.

