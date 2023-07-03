Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Franco Morbidelli Kritik Tajam Yamaha yang Kalah Saing dengan Ducati di MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 03 Juli 2023 |00:08 WIB
Franco Morbidelli Kritik Tajam Yamaha yang Kalah Saing dengan Ducati di MotoGP 2023
Franco Morbidelli kala berlaga di MotoGP. (Foto: MotoGP)
ROMA – Pembalap Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli, menyoroti performa timnya yang sedang melempem di MotoGP 2023. Dia pun mengkritik tajam Yamaha agar berjuang maksimal demi bersaing dengan Ducati yang kini sangat kompetitif.

Akhir-akhir ini, Yamaha melakukan percobaan pada sayap belakang di motor M1 2023 milik Morbidelli dan Quartararo. Hal itu menunjukkan bahwa mereka serius untuk terus meningkatkan performa mereka dengan mencoba sesuatu yang baru.

Franco Morbidelli

Namun, Morbidelli menampik bahwa akan lebih banyak percobaan dalam balapan. Meski dia mengakui bahwa untuk bisa berkembang perlu ada peningkatan di setiap pekannya walaupun sedikit.

“Hanya sekali tahun ini kami berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Di balapan lain kami mendapat hasil maksimal dari motor, tetapi kami tahu bahwa kami harus melakukan lebih dari maksimal untuk mengimbangi Ducati," kata Morbidelli, dilansir dari Speedweek, Senin (3/7/2023).

Halaman:
1 2
