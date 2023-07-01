Advertisement
NETTING

Andy Murray Buka Suara Setelah Dirinya Tak Disertakan dalam Poster Promosi Wimbledon 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |03:01 WIB
Andy Murray Buka Suara Setelah Dirinya Tak Disertakan dalam Poster Promosi Wimbledon 2023
Andy Murray kritisi poster Wimbledon 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

ANDY Murray buka suara setelah dirinya tak disertakan dalam poster promosi Wimbledon 2023. Petenis asal Inggris itu mengaku tidak mempermasalahkan hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di media sosial tersebut.

Menurut Murray, ketiadaan dirinya dalam poster promosi bukanlah masalah. Namun begitu, Murray mengakui bahwa ada beberapa hal aneh dalam poster tersebut.

Wimbledon 2023

"Saya tidak ada di situ (poster) bukan sebuah masalah," ungkap Murray dilansir dari Independent, Jumat (30/6/2023).

"Itu mengejutkan bukan? Saya tidak perlu menjelaskan lagi soal apa itu, sangat jelas jika anda melihat poster tersebut," ucapnya.

Dalam poster tersebut, terlihat 15 petenis ternama ada di sana. Dua petenis muda, Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner terlihat di paling depan dengan diikuti trio rival legendaris, Novak Djokovic, Roger Federer, dan Rafael Nadal di belakangnya.

Halaman:
1 2
