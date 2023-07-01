Bos Repsol Honda Buka-bukaan soal Ketidakpuasannya dengan Kiprah Marc Marquez Dkk di MotoGP 2023

BOS Repsol Honda, Alberto Puig, buka-bukaan soal ketidakpuasannya dengan kiprah Marc Marquez dan kolega di MotoGP 2023. Honda masih berkutat dengan masalah motor dan para pembalap yang cedera pada musim ini.

Marc Marquez termasuk di antaranya, selagi Alex Rins perlu menjalani operasi dan diperkirakan bakal absen panjang. Tak ayal, Puig pun mengeluh dengan raihan dua tim Honda, yaitu Repsol Honda dan LCR Honda, pada musim ini.

"Tentu saja kami tidak senang dengan situasi ini. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima," tegas Puig dilansir dari Speedweek, Jumat (30/6/2023).

"Tiga pembalap kami cedera dan hasilnya tidak terlihat. Itu bukan tujuan kami saat balapan," ujarnya.

Di MotoGP Belanda 2023 yang terselenggara akhir pekan lalu, Honda hanya memiliki seorang pembalap, yaitu Takaaki Nakagami. Dia mampu finis kedelapan dalam balapan di Sirkuit Assen tersebut, meski terkena long lap penalty.

"Saat ini, kami harus fokus untuk pemulihan cedera Marc Marquez, Joan Mir, dan Alex Rins agar mereka bisa kembali 100 persen. Beruntungnya kami memiliki jeda musim panas yang bisa membuat mereka istirahat dan memulihkan cedera," kata Puig.