HOME SPORTS MOTOGP

Bos Pramac Ducati Bocorkan Penyebab Johann Zarco dan Jorge Martin Tampil Gemilang di MotoGP 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |02:05 WIB
Bos Pramac Ducati Bocorkan Penyebab Johann Zarco dan Jorge Martin Tampil Gemilang di MotoGP 2023
Dua pembalap Tim Pramac Ducati, Jorge Martin dan Johann Zarco. (Foto: MotoGP)
A
A
A

CASOLE DELSA – Tim satelit Ducati, Pramac Racing saat ini tengah dalam performa terbaiknya di MotoGP 2023. Terbukti dua pembalap mereka, yakni Johann Zarco dan Jorge Martin tampil gemilang hingga bertengger di peringkat lima besar.

Bahkan Pramac Ducati kini memimpin klasemen sementara tim MotoGP 2023. Semua prestasi itu ternyata berkat keputusan tim pabrikan Ducati yang memberikan tim satelit seperti Pramac motor terbaik untuk mengarungi MotoGP 2023.

Manajer Pramac Ducati, Gino Borsoi, pun menyebut tim pabrikan Ducati telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam meningkatkan motor Desmosedicinya. Sehingga motor yang diberikan kepada Zarco dan Martin di MotoGP 2023 adalah kuda besi yang dapat bersaing memperebutkan gelar juara.

Harus diakui kalau Martin dan Zarco memang sedang dalam performa terbaik mereka. Sebab, mereka berhasil naik podium pada tiga seri balapan dari empat seri balapan terakhir yang telah dilaluinya. Tiga podium itu didapat pada MotoGP Prancis, Italia, dan Jerman.

Di seri MotoGP Prancis, Martin raih podium dua dan Zarco ketiga. Lalu di seri berikutnya, MotoGP Italia, juga keduanya finis pada posisi yang sama yakni dua dan tiga. Kemudian yang terakhir yaitu MotoGP Jerman, dimana Martin berhasil raih podium teratas sementara Zarco ketiga.

Jorge Martin

Borsoi pun mengakui pencapaian gemilang dua pembalapnya itu tak luput dari pabrikan Ducati yang merupakan pabrikan dari motor mereka. Sebab, tim yang bermarkas di Borgo Panigale itu melakukan pekerjaan yang luar biasa di setiap tahunnya dalam meningkatkan kekuatan motor Desmosedicinya

Halaman:
1 2
