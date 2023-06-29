Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Membantah, Red Bull KTM Justru Buka Peluang Merekrut

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |00:00 WIB
Marc Marquez Membantah, Red Bull KTM Justru Buka Peluang Merekrut
Marc Marquez dirumorkan tinggalkan Repsol Honda pada akhir musim (Foto: Twitter/HRC_MotoGP)
MARC Marquez membantah Red Bull KTM justru buka peluang merekrut. Hal ini diungkap oleh Francesco Guidotti selaku manajer tim KTM.

Belakangan gencar beredar kabar Marc Marquez bakal meninggalkan Honda seiring dengan penurunan performa belakangan ini. Kontraknya masih berlaku hingga akhir tahun 2024, namun manajer tim Alberto Puig telah mengindikasikan bahwa dirinya tak mau menahan sosok yang sudah tidak bahagia di Honda.

Marc Marquez

Marc Marquez membantah bahwa dirinya telah menawarkan diri kepada KTM. Guidotti selaku manajer tim KTM pun merespons kabar ini.

"Marquez bukan topik yang kami diskusikan. Kami memiliki (perkembangan pembalap muda) yang sangat baik dan kami akan merencanakan dari situ," jelas manajer tim KTM, Francesco Guidotti, dilansir dari Crash, Rabu (28/6/2023).

Kendati begitu, Guidotti tidak menutup kemungkinan soal apa yang terjadi di masa depan, terutama ketika kontrak Marc Marquez bersama Honda sudah habis. Menurutnya, itu akan menjadi pembicaraan yang berbeda.

"Marquez untuk saat ini bukan opsi yang menggiurkan. Dia memiliki kontrak dengan Honda," tutur Guidotti.

