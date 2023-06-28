Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Brad Binder Merasa Bersalah Setelah Bikin Blunder Dua kali di MotoGP Belanda 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |01:04 WIB
Brad Binder Merasa Bersalah Setelah Bikin Blunder Dua kali di MotoGP Belanda 2023
Brad Binder sesali dua kesalahan di MotoGP Belanda 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

BRAD Binder merasa bersalah setelah bikin blunder dua kali di MotoGP Belanda 2023. Pembalap asal Afrika Selatan tersebut merasa telah mengecewakan timnya, Red Bull KTM.

Binder melakukan kesalahan konyol dua kali selama MotoGP Belanda 2023. Pertama, dia melewati batas trek dengan melintasi daerah hijau saat tikungan ke-10 di lap terakhir sprint race, Sabtu 24 Juni 2023.

Brad Binder

Kesalahan tersebut menyebabkannya terkena long lap penalty yang kemudian diubah menjadi penambahan waktu tiga detik. Alhasil, dia pun merosot dari tempat ketiga menjadi kelima, dengan Fabio Quartararo mengklaim podium.

Kemudian, pembalap berusia 27 tahun itu kembali mengulangi kesalahan yang sama di tempat yang sama persis pada lap terakhir balapan utama. Dia mendapat long lap penalty dari Steward tetapi karena sudah lap terakhir dia tak bisa melakukannya sehingga hukumannya berubah menjadi penuruan satu tempat. Alhasil, dia memberikan podium ketiganya lagi dan kali ini kepada Aleix Espargaro.

Karena dua kesalahan beruntun ini, Binder merasa bersalah kepada timnya. Sebab, kesalahannya membuat kerja keras tim terbuang sia-sia.

Halaman:
1 2
