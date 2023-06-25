Absen Lama di MotoGP 2023, Pol Espargaro Bicara soal Nasibnya di Tim

PEMBALAP GASGAS Factory Racing, Pol Espargaro, membicarakan masa depannya di tim usai absen lama di MotoGP 2023. Dia mengaku santai dengan kondisi itu karena masih memiliki kontrak bersama GASGAS Factory Racing hingga 2024.

Ya, Pol harus absen lama di MotoGP 2023. Hal itu terjadi karena dirinya mengalami cedera parah usai kecelakaan horor pada balapan seri perdana musim ini, yakni MotoGP Portugal 2023.

Tepatnya, kecelakaan terjadu di sesi latihan bebas 2 MotoGP Portugal 2023 pada akhir Maret 2023. Kala itu, Pol kehilangan kendali saat melintas di tikungan 10. Dia pun tergelincir dan mengalami highside. Pol Espargaro pun terseret ke gravel.

Akibat kecelakaan tunggal itu, Pol mengalami banyak patah tulang. Dia pun menjalani perawatan di Barcelona, Spanyol.

Hingga kini, Pol Espargaro belum bisa comeback ke MotoGP. Total, eks rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda itu sudah absen di 7 seri.