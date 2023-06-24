Gagal Tembus 5 Besar di Latihan Bebas 1 dan 2 MotoGP Belanda 2023, Begini Dalih Marc Marquez!

GAGAL tembus lima besar di latihan bebas 1 dan 2 MotoGP Belanda 2023, Marc Marquez ungkap penyebabnya. Pembalap Repsol Honda itu berdalih jika kondisinya tidak fit untuk melintas di Sirkuit Assen, Jumat 23 Juni 2023.

Namun demikian, Marquez akan terus berupaya keras untuk raih hasil maksimal di MotoGP Belanda 2023. Oleh karena itu, ia bakal berkoordinasi terus dengan tim mekanik terkait motornya.

“Saya akan mencoba untuk melanjutkan, mencoba hal yang berbeda pada sepeda motor dan terus bekerja dengan Honda dan tim saya sehingga kami dapat meningkatkan untuk masa depan,” ujar Marquez dikutip dari Speedweek.

Sebagaimana diketahui, sesi latihan bebas 1 dan 2 sudah rampung digelar pada Jumat 23 Juni 2023. Hasilnya pun tak cukup memuaskan bagi Marquez.

Sebab, The Baby Alien (julukan Marquez) gagal tembus lima besar. Di latihan bebas 1, pembalap asal Spanyol itu hanya menempati peringkat ke-21.

Sementara di sesi latihan bebas 2, Marquez kembali gagal tembus lima besar. Ia hanya berada di peringkat ke-19 terpaut jauh dari Marco Bezzecchi, yang menyudahi latihan bebas 2 di posisi pertama.

Dirinya pun menyinggung jika kondisinya yang belum fit 100 persen jadi penyebab utamanya. Meski begitu ia masih berharap bisa bersaing pada balapan utama MotoGP Belanda 2023 akhir pekan nanti.