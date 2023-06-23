Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Ungkap Kunci Utama Kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas di 16 Besar Taipei Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |00:00 WIB
Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Ungkap Kunci Utama Kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas di 16 Besar Taipei Open 2023
Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri ungkap kunci utama kalahkan Rinov/Pitha di 16 besar Taipei Open 2023 (Foto: PBSI)
JAFAR Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri ungkap kunci utama kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas di 16 besar Taipei Open 2023. Mereka mengatakan keyakinan dan tekad mau menang jadi pemicu utama mereka kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas.

“Awalnya, saya grogi juga di awal-awal pertandingan, tetapi saya lebih termotivasi untuk menang. Apalagi pas gim kedua saat kami memimpin,” ujar Jafar dikutip dari rilis resmi PBSI.

Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila

“Lawan sepertinya kurang tenang, karena tadi banyak bola-bola gampang, tetapi malah mati sendiri. Kami main nekat saja dan tidak mau kalah. Yang penting kami memberikan perlawanan dulu,” imbuhnya.

Berlaga di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Kamis 22 Juni 2023, Jafar/Aisyah sukses mendulang kemenangan. Mereka menyingkirkan Rinov/Pitha dalam tiga gim, 15-21, 21-13 dan 21-19.

Jafar/Aisyah mengaku sangat gembira bisa menyingkirkan Rinov/Pitha. Namun, di sisi lain mereka merasa sedih karena kemenangan mereka membuat duet ranking 14 dunia itu tak bisa mendulang lebih banyak poin lagi dalam upaya menuju Olimpiade Paris 2024.

Telusuri berita Sport lainnya
