Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Ungkap Kunci Utama Kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas di 16 Besar Taipei Open 2023

JAFAR Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri ungkap kunci utama kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas di 16 besar Taipei Open 2023. Mereka mengatakan keyakinan dan tekad mau menang jadi pemicu utama mereka kalahkan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas.

“Awalnya, saya grogi juga di awal-awal pertandingan, tetapi saya lebih termotivasi untuk menang. Apalagi pas gim kedua saat kami memimpin,” ujar Jafar dikutip dari rilis resmi PBSI.

“Lawan sepertinya kurang tenang, karena tadi banyak bola-bola gampang, tetapi malah mati sendiri. Kami main nekat saja dan tidak mau kalah. Yang penting kami memberikan perlawanan dulu,” imbuhnya.

Berlaga di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Kamis 22 Juni 2023, Jafar/Aisyah sukses mendulang kemenangan. Mereka menyingkirkan Rinov/Pitha dalam tiga gim, 15-21, 21-13 dan 21-19.

Jafar/Aisyah mengaku sangat gembira bisa menyingkirkan Rinov/Pitha. Namun, di sisi lain mereka merasa sedih karena kemenangan mereka membuat duet ranking 14 dunia itu tak bisa mendulang lebih banyak poin lagi dalam upaya menuju Olimpiade Paris 2024.