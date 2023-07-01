Advertisement
NETTING

Chico Aura Beberkan Faktor Non-teknis yang Bikin Dirinya Jadi Juara Taipei Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |01:00 WIB
Chico Aura Beberkan Faktor Non-teknis yang Bikin Dirinya Jadi Juara Taipei Open 2023
Chico Aura sebut ada faktor non-teknis yang bantu dirinya berhasil juarai Taipei Open 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
CHICO Aura beberkan faktor non-teknis yang bikin dirinya jadi juara Taipei Open 2023. Menurut tunggal putra Indonesia itu, dirinya menjadi lebih tenang ketika tampil di Taipei Open 2023.

Chico sukses membawa pulang gelar juara Taipei Open 2023 pada akhir pekan lalu. Di final, dia mengalahkan wakil tuan rumah, Su Li Yang, dalam dua gim ketat dengan skor 23-21 dan 21-15.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Ini menjadi raihan terbaik Chico pada tahun ini setelah menjadi runner-up di Indonesia Masters 2023 pada Januari lalu. Di luar dua turnamen tersebut, bisa dibilang permainan pemain ranking 18 dunia itu jauh dari kata memuaskan.

Dari delapan turnamen yang diikuti oleh Chico di BWF World Tour, enam di antaranya sudah berakhir di babak 32 besar atau 16 besar. Oleh karena itu, keberhasilan menjuarai Taipei Open 2023 pun disambut kebahagiaan luar biasa oleh pemain berusia 24 tahun ini.

Chico pun merasa kesuksesannya di turnamen Super 300 itu terjadi karena permainannya meningkat dari segi non teknis. Dia mengaku pikirannya bisa lebih tenang baik dalam posisi unggul atau tertinggal sehingga mampu meraih kemenangan hingga di partai final.

