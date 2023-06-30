Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Meski Tak Hadir di Taipei Open 2023, Coach Irwansyah Tetap Beri Arahan kepada Chico Aura

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |03:05 WIB
Meski Tak Hadir di Taipei Open 2023, Coach Irwansyah Tetap Beri Arahan kepada Chico Aura
Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo (kanan) bersama sang pelatih, Irwansyah. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
JAKARTA – Pelatih tunggal putra Indonesia, Irwansyah tak hadir kala Chico Aura Dwi Wardoyo juara di Taipei Open 2023. Namun, bukan berarati pria yang akrab disapa Coach Irwansyah itu tak berkontribusi, sebab ternyata ia cukup intes berkomunikasi dengan Chico selama di Taiwan.

Ya, tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, tidak ditemani oleh pelatih andalannya yakni Coach Irwansyah selama beraksi di Taipei Open 2023. Meski begitu, Chico tetap mendapat arahan dari Irwansyah.

Chico bahkan mengatakan kalau dirinya dan Coach Irwansyah cukup intens melakukan komunikasi via telepon. Coach Irwansyah tetap memberikan instruksi sebelum bertanding dan memberikan evaluasinya setelah laga.

“Pastinya ada (arahan dari Coach Irwansyah),” ujar Chico kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Jumat (30/6/2023).

Irwansyah bersama Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

“Pas sebelum main hubungin coach Irwansyah, nanti coach ngasih masukan. pas beres main di evaluasi,” lanjutnya.

Chico mengatakan bahwa Coach Irwansyah dan teman-teman yang lain juga memberikan selamat kepadanya saat berhasil keluar sebagai juara Taipei Open 2023. Lucunya, pemain asal Jayapura itu bersyukur karena tidak ada yang meminta traktiran karena keberhasilannya itu.

