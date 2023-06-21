Marco Bezzecchi Luapkan Kekesalan soal Ulah Marc Marquez: Dia Berbuat Sesuka Hati tapi Tak Pernah Dihukum!

MARCO Bezzecchi luapkan kekesalan soal ulah Marc Marquez di MotoGP Jerman 2023. Menurut pembalap Mooney VRT46 tersebut, Marquez bertingkah sesukati di sirkuit namun tak pernah mendapatkan hukuman.

Marc Marquez mengalami kecelakaan hingga lima kali di sepanjang akhir pekan kemarin pada MotoGP Jerman 2023. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun akhirnya mundur untuk balapan utama pada hari Minggu 18 Juni 2023.

Marquez mengalami retak jari pada kecelakaan kelimanya. Meskipun dinyatakan fit, dia memutuskan untuk mundur dalam balapan utama.

Marco Bezzecchi mengaku cukup kesal dengan ulah Marquez di sepanjang MotoGP Jerman 2023 lalu. Pada latihan bebas ketiga, Marquez mengenai bagian belakang motor Bezzecchi, dan itu membuat sang pembalap asal Italia kesal karena The Baby Alien tidak mendapatkan hukuman.

Sebagai imbasnya, Bezzecchi justru mendapatkan peringatan dari race direction. Namun, dia malah menyoroti bagaimana Marquez tidak pernah dihukum meskipun berbuat sesuka hati di lintasan.