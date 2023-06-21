Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Luapkan Kekesalan soal Ulah Marc Marquez: Dia Berbuat Sesuka Hati tapi Tak Pernah Dihukum!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |06:00 WIB
Marco Bezzecchi Luapkan Kekesalan soal Ulah Marc Marquez: Dia Berbuat Sesuka Hati tapi Tak Pernah Dihukum!
Marco Bezzecchi mengaku kesal dengan aksi Marc Marquez di MotoGP Jerman 2023 (Foto: Twitter/VR46RacingTeam)
A
A
A

MARCO Bezzecchi luapkan kekesalan soal ulah Marc Marquez di MotoGP Jerman 2023. Menurut pembalap Mooney VRT46 tersebut, Marquez bertingkah sesukati di sirkuit namun tak pernah mendapatkan hukuman.

Marc Marquez mengalami kecelakaan hingga lima kali di sepanjang akhir pekan kemarin pada MotoGP Jerman 2023. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun akhirnya mundur untuk balapan utama pada hari Minggu 18 Juni 2023.

Marc Marquez

Marquez mengalami retak jari pada kecelakaan kelimanya. Meskipun dinyatakan fit, dia memutuskan untuk mundur dalam balapan utama.

Marco Bezzecchi mengaku cukup kesal dengan ulah Marquez di sepanjang MotoGP Jerman 2023 lalu. Pada latihan bebas ketiga, Marquez mengenai bagian belakang motor Bezzecchi, dan itu membuat sang pembalap asal Italia kesal karena The Baby Alien tidak mendapatkan hukuman.

Sebagai imbasnya, Bezzecchi justru mendapatkan peringatan dari race direction. Namun, dia malah menyoroti bagaimana Marquez tidak pernah dihukum meskipun berbuat sesuka hati di lintasan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement