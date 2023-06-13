Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pecahkan Rekor Gelar Grand Slam Terbanyak, Novak Djokovic: Ini Belum Berakhir!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |03:00 WIB
Pecahkan Rekor Gelar Grand Slam Terbanyak, Novak Djokovic: Ini Belum Berakhir!
Novak Djokovic juara French Open 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PETENIS Serbia, Novak Djokovic berhasil memecahkan rekor petenis pria dengan gelar grand slam terbanyak setelah menjuarai French Open 2023. Meski demikian, Djokovic menegaskan kalau dirinya masih akan terus bermain meski telah berada di usia yang tak lagi muda.

Novak Djokovic memastikan gelar French Open 2023 dengan mengalahkan Casper Ruud di partai final lewat skor 7-6 (1), 6-3, dan 7-5. Laga final tersebut digelar di Philippe Chatrier Roland Garros, Paris, Prancis, pada Minggu (11/6/2023).

Novak Djokovic

Dengan raihan gelar tersebut, Novak Djokovic sukses melewati rekor Rafael Nadal dengan mencatatkan 23 gelar grand slam. Sementara itu, Rafael Nadal sebelumnya meraih sebanyak 22 gelar.

Menanggapi hal tersebut, Novak Djokovic menegaskan kalau kariernya masih belum berakhir. Dia merasa masih bisa meraih gelar grand slam lainnya.

"Tentu saja perjalanan ini belum berakhir. Saya merasa jika bisa memenangi grand slam, untuk apa saya memikirkan untuk mengakhiri karier yang sudah berjalan selama 20 tahun ini," jelas Novak Djokovic dilansir dari The Straits Times, Senin (12/6/2023).

Lebih lanjut, berkat keberhasilannya menjuarai French Open 2023, Novak Djokovic pun kini menduduki ranking 1 tenis dunia. Dirinya pun mengatakan masih termotivasi untuk terus bermain di ajang-ajang besar selanjutnya.

Halaman:
1 2
