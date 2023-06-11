Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Agar Raih Tiket Olimpiade Paris 2024, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Beri Tips Ini untuk Pebulu Tangkis Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |02:13 WIB
Agar Raih Tiket Olimpiade Paris 2024, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir Beri Tips Ini untuk Pebulu Tangkis Indonesia
Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Ganda campuran legendaris Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, memberi tips kepada para pebulu tangkis Indonesia yang kini tengah berjuang memperebutkan tiket tampil di Olimpiade Paris 2024. Sebab, para pemain harus tampil konsisten untuk bisa tampil di ajang bergengsi tersebut.

Tontowi/Liliyana mengingatkan para juniornya untuk fokus menjalani pertandingan demi pertandingan dan turnamen demi turnamen. Mereka juga tak boleh terlena dengan target mendapat tiket Olimpiade sehingga penampilan menjadi kurang maksimal.

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir

“Ya, kalau menurut saya untuk atlet-atlet kita ya bolehlah kita target ke Olimpiade,” kata Tontowi kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Sabtu 10 Juni 2023.

“Tapi, saran dari saya buat adik-adik konsentrasi atau fokus saja pada satu satu turnamen, jangan targetnya mereka itu Olimpiade, tapi kejuaraan-kejuaraan di depan mata mereka lupa,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
