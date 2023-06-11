Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Carlos Alcaraz, Seluruh Tubuh Keram karena Tensi Tinggi Lawan Novak Djokovic di French Open 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |00:01 WIB
Kisah Carlos Alcaraz, Seluruh Tubuh Keram karena Tensi Tinggi Lawan Novak Djokovic di French Open 2023
Carlos Alcaraz dan Novak Djokovic kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Petenis putra nomor 1 dunia, Carlos Alcaraz, berbagi cerita soal duel sengitnya melawan jagoan Serbia, Novak Djokovic, di semifinal French Open 2023. Petenis asal Spanyol itu mengaku sengitnya duel dan tensi permainan telah membuat sleuruh tubuhnya keram.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Carlos Alcaraz melawan unggulan ketiga, Novak Djokovic, dalam memperebutkan tiket final. Laga itu digelar di Philippe-Chartier pada Jumat 9 Juni 2023.

Carlos Alcaraz

Laga itu berlangsung penuh drama. Utamanya terjadi ketika Djokovic berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di set ketiga. Dua set sebelumnya dimenangkan lebih dahulu oleh Djokovic, tetapi kemudian Alcaraz menyamakan kedudukan.

Di set ketiga itulah, Alcaraz tiba-tiba berhenti bermain. Dia kemudian mencengkeram betis kanannya. Alcaraz pun meminta perawatan di pinggir lapangan sebelum istirahat akhir set.

Alcaraz meninggalkan lapangan untuk istirahat sejenak di kamar mandi selama lima menit. Namun, kondisi tubuhnya yang sudah tak seprima di awal karena mengalami keram membuatnya akhirnya dengan mudah kalah dari Djokovic.

Halaman:
1 2
