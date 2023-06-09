Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dinobatkan Jadi Legenda MotoGP, Begini Reaksi Andrea Dovizioso

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |22:19 WIB
Dinobatkan Jadi Legenda MotoGP, Begini Reaksi Andrea Dovizioso
Andrea Dovizioso resmi jadi legenda MotoGP. (Foto: Instagram/@andreadovizioso)
A
A
A

ANDREA Dovizoso resmi dinobatkan sebagai legenda MotoGP. Dia pun girang bukan main mendapati pencapaian ini karena mengaku tak pernah diduga olehnya.

Pencapaian ini makin terasa spesial bagi Dovizioso karena didapatkannya di Sirkuit Mugello, Italia, yang berada di tanah kelahirannya. Kini, pembalap berjuluk The Little Dragon itu merasa tersanjung bisa bertengger di deretan nama pembalap top MotoGP yang juga dinobatkan sebagai legenda.

Andrea Dovizioso

"Saya sangat senang bisa kembali hari ini di Mugello, tempat spesial bagi pembalap Italia, dan menjadi legenda MotoGP,” ujar Dovizioso, sebagaimana dikutip dari ANTARA, Jumat (9/6/2023).

“Ini adalah sesuatu yang tidak saya duga dan saya sangat senang berada di samping nama-nama ini," lanjutnya.

Dovizioso resmi menerima gelar sebagai legenda MotoGP di Sirkuit Mugello jelang balapan MotoGP Italia 2023. Gelar ini diberikan karena kiprah luar biasa Dovizioso sejauh ini di MotoGP.

Tercatat, Dovizioso berhasil meraih gelar juara di kelas 125 cc pada 2004. Namun, pada ajang MotoGP, dia nihil gelar juara.

Pencapaian terbaik Dovizioso di kelas MotoGP adalah menjadi runner-up. Prestasi itu diraihnya pada musim 2017, 2018 dan 2019. Kala itu, Dovizioso mampu merepotkan Marc Marquez dalam merebut gelar juara MotoGP.

Setelah itu, Dovizioso sempat mengalami penurunan performa. Dia akhirnya rehat usai musim 2020. Absen di MotoGP 2021, pembalap asal Italia itu comeback di pada 2022. Dia menjadi pembalap tim satelit Yamaha.

