HOME SPORTS MOTOGP

Kondisi Siap 100 Persen, Francesco Bagnaia Bakal Menggila di MotoGP Italia 2023!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |04:03 WIB
Kondisi Siap 100 Persen, Francesco Bagnaia Bakal Menggila di MotoGP Italia 2023!
Francesco Bagnaia siap menggila di MotoGP Italia 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mengakui sudah siap 100 persen untuk hadapi MotoGP Italia 2023. Dirinya pun mengatakan siap menggila di Sirkuit Mugello, Italia akhir pekan nanti.

"Berkendara di depan para pendukung di Mugello selalu memberikan perasaan yang luar biasa," tutur Pecco dilansir dari Speedweek, Kamis (8/6/2023).

Francesco Bagnaia

"Pergelangan kaki kanan saya sudah cukup baik dan seharusnya tidak memberikan masalah untuk saya saat balapan," jelasnya.

Peraih juara dunia MotoGP 2022 itu pun menjelaskan bahwa beberapa minggu lalu sudah melakukan uji coba di lintasan Mugello bersama rekan setimnya, Enea Bastianini. Mereka berdua menggunakan motor Panigale V4S.

"Ini akan menjadi akhir pekan yang penting bagi kami dan para pendukung yang menonton akan memberikan motivasi lebih kepada kami untuk bisa memberikan hasil yang baik di rumah kami ini," ucap Bagnaia.

Diketahui sebelumnya, Pecco (julukan Bagnaia) mengalami kecelakaan pada MotoGP Prancis 2023. Atas kejadian tersebut, ia mengalami cedera retak tulang talus di pergelangan kaki kanannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
