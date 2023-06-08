Advertisement
HOME SPORTS NETTING

7 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Jago Banting Raket hingga Patah Tak berbentuk, Nomor 1 Hendra Setiawan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |01:00 WIB
7 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Jago Banting Raket hingga Patah Tak berbentuk, Nomor 1 Hendra Setiawan
Hendra Setiawan pernah bikin raketnya bengkok secara tak sengaja (Foto: PBSI)
A
A
A

DERETAN 7 pebulu tangkis top dunia yang jago banting raket hingga patah tak berbentuk, menarik untuk diulas. Momen patah dan hancurnya raket di sebuah pertandingan, menjadi momen yang kerap menarik perhatian.

Para pemain kerap kali tidak sengaja membanting raketnya karena terlalu keras dalam mengayunkan raket atau karena tidak sengaja pukulannya mengenai lapangan. Selain itu, ada pula pemain yang justru sengaja membanting raketnya entah karena emosi atau pun luapan kegembiraan.

Banting raket

Lantas siapa saja pebulu tangkis top dunia yang jago dalam urusan banting raket? berikut ulasannya.

7. Duarte Nuno Anjo

Duarte Nuno Anjo

Duarte Nuno Anjo adalah mantan pebulu tangkis non unggulan asal Portugal yang memiliki jump smash dengan kekuatan luar biasa. Pada World Tour 2018, momen smash keras Nuno Anjo tampak saat dirinya berhadapan dengan Viktor Axelsen. Saking kerasnya ayunan Anjo, raket yang ia pegang langsung patah seketika itu juga.

6. Jia Yifan

Jia Yifan

Bertemu dengan Greysia Polii/Apriyani Rahayu di final Olimpiade Tokyo 2020, penonton dibuat kaget dengan suara benturan kedua raket wakil China. Tidak menyadari raketnya patah, Jia Yifan tetap melanjutkan rally. Sayangnya, raketnya yang telah bengkok membuat pengembaliannya melebar jauh dari lapangan.

5. Anthony Ginting

Anthony Ginting

Momen kemenangan Anthony Sinisuka Ginting di Singapore Open 2022, menjadi momen kebangkitan tunggal putra Indonesia ini. Pasalnya, ini adalah gelar pertama Ginting setelah terakhir kali juara di Indonesia Masters 2020. Sontak, setelah mengunci gelar juara, Ginting dengan emosional sengaja membanting raketnya sampai tidak lagi terlihat seperti raket.

Halaman:
1 2 3
