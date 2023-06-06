Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Gagal Ulangi Kejayaan di Race 2 Formula E Jakarta 2023, Pascal Wehrlein Ungkap Alasannya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |02:10 WIB
Gagal Ulangi Kejayaan di Race 2 Formula E Jakarta 2023, Pascal Wehrlein Ungkap Alasannya
Pascal Wehrlein ungkap alasan gagal ulangi kejayaan di race 2 Formula E Jakarta 2023 (Foto: Instagram/pascal_wehrlein)
A
A
A

GAGAL ulangi kejayaan di race 2 Formula E Jakarta 2023, Pascal Wehrlein ungkap alasannya. Dia mengatakan kalau balapan kedua berjalan lebih sulit ketimbang balapan pertama lantaran tak mampu meraih hasil apik di sesi kualifikasi.

Sebagaimana diketahui, dalam race 1 Formula E Jakarta 2023 yang berlangsung Sabtu (3/6/2023) di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), pembalap TAG Heuer Porsche, Pascal Wehrlein mampu tampil trengginas. Start dari posisi kedua, dia berhasil keluar sebagai pemenang dengan mengasapi Jake Dennis dan Maximilian Gunther.

Pascal Wehrlein

Sayangnya, kejayaan di race 1 tidak terulang di race 2 yang digelar pada Minggu (4/6/2023) sore WIB. Pembalap asal Jerman itu tampak keteteran setelah memulai balapan dari posisi keenam dan hanya mampu finis di urutan keenam lewat 38 lap.

Pascal Wehrlein pun mengakui kalau hasil tersebut didapat karena sesi kualifikasi yang berjalan buruk sehingga dia memulai balapan dari posisi keenam. Menurutnya, itu membuatnya kesulitan untuk bertarung di barisan depan.

“Menurut saya hari ini kualifikasi saya lebih buruk, jadi sulit sekali menyalip setelah start karena saya ada di posisi tujuh dan delapan. Dan balapannya memang berbeda dibanding kemarin, karena kemarin setelah start saya kedua dan saya hanya harus menyalip satu pembalap saja untuk menang. Jadi hari ini lebih sulit dari kemarin,” kata Pascal Wehrlein selepas balapan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (4/6/2023).

Halaman:
1 2
