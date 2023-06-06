Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Respons Maximilian Gunther Usai Cetak Sejarah dengan Maserati MSG Racing di Formula E Jakarta 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |03:00 WIB
Respons Maximilian Gunther Usai Cetak Sejarah dengan Maserati MSG Racing di Formula E Jakarta 2023
Pembalap Maserati MSG Racing, Maximilian Gunther jadi pemenang di race kedua Formula E Jakarta 2023 (Foto: Laman resmi Formula E)
RESPONS Maximilian Gunther usai cetak sejarah dengan Maserati MSG Racing di Formula E Jakarta 2023 akan dibahas di sini. Dia menyebut hasil tersebut merupakan hasil manis dari kerja keras yang dilakoninya bersama tim Maserati MSG Racing selama ini.

Perlu diketahui, Maximilian Gunther sukses meraih pole position perdana sepanjang kariernya di Formula E sejak debut pada 2018 lalu dalam kualifikasi balapan pertama Formula E Jakarta 2023 yang dihelat pada Sabtu (3/6/2023). Raihan itu juga menjadi start terdepan pertama bagi Maserati dalam balapan mobil kursi tunggal sejak 1958 di Argentina.

Maximilian Gunther

Akan tetapi, Gunther gagal keluar sebagai pemenang di balapan pertama Formula E Jakarta 2023. Dia finis di posisi ketiga tepat di belakang Jake Dennis dan Pascal Wehrlein.

Namun, pembalap berusia 25 tahun itu kembali menyabet pole position di kualifikasi kedua Formula E Jakarta 2023 pada Minggu (4/6/2023). Tak hanya itu, dia berhasil keluar sebagai pemenang dalam balapan kedua setelah mengasapi Jake Dennis dan Mitch Evans.

Kemenangan tersebut pun membuat Maximilian Gunther mencetak sejarah yakni kemenangan pertama yang diraih Maserati dalam kejuaraan balap mobil kursi tunggal sejak 1957 di Jerman. Selain itu, ini merupakan podium pertama perdana yang diraihnya sejak membela Maserati di musim ini.

Maximilian Gunther pun menganggap keberhasilan itu tidak memiliki satu pun kunci kemenangan. Menurutnya, raihan tersebut tercipta karena banyak faktor termasuk kerja kerasnya dan tim Maserati.

