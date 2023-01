BERGABUNGNYA Nova Widianto ke Federasi Bulutangkis Indonesia (BAM) disinyalir makin memperkuat kemampun para pemain ganda campuran Malaysia. Bahkan, ganda campuran Malaysia dinilai makin mapan dan siap mengarungi musim 2023.

Sejak November, sektor ini mengalami banyak perubahan dengan sejumlah perpindahan. Mulai dari keluarnya pelatih yang sudah berdedikasi untuk Asosiasi Bulutangkis Malaysia (BAM) selama 15 tahun, Teo Kok Siang.

(Hoo Pang Ron/Teoh Mei Xing salah satu ganda campuran baru Malaysia)

Selain itu, disusul para pemain yang kerap diandalkan seperti Yap Cheng Wen, veteran Chan Peng Soon, Cheah Yee See dan Peck Yen Wei. Terkhusus Chan Peng Soon, ia mengalami cedera jangka panjang di bahu kirinya.

Kepergian Teo Kok Siang pun digantikan sosok Nova Widianto. Benar saja, hadirnya Nova Widianto merombak struktur ganda campuran Malaysia.

Salah satu pasangan ganda campuran baru Malaysia adalah Chen Tang Jie/Toh Ee Wei. Kemudian ada juga Hoo Pang Ron/Teoh Mei Xing.

Hal itu membuat senang Direktur Kepelatihan sektor ganda BAM, Rexy Mainaky. Pria yang juga warga negara Indonesia itu menyebut sektor ganda campuran lebih kuat dari sebelumnya.

Follow Berita Okezone di Google News

β€œPria Indonesia (itu) juga merasa skuad ganda campuran kini lebih mapan setelah semua perubahan,” tulis laman The Star, Jumat (6/1/2023). Di masa awalnya, Nova Widianto langsung mendapat tuntutan besar. Ia dibebankan untuk membimbing setidaknya satu pasangan ganda campuran lolos ke Olimpiade Paris 2024.