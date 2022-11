JAKARTA – Dalam memeriahkan hari jadi Ke-33, MNC Group menggelar acara lari bersama dengan tajuk MNC Fun Charity Run 2022. Acara lari sejauh 5k itu pun akan berlangsung mulai dari iNews Tower, Jakarta, pada Minggu 20 November 2022 mendatang.

β€œFun 5K Charity Run is part of events in celebrating MNC Group’s 33rd anniversary,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanosoedibjo seraya membagikan poster acara, Jumat (18/11/2022).

Rangkaian acara HUT ke-33 MNC Group diawali dengan On Air Concert – Anniversary Celebration pada 2 November 2022. MNC Group juga berkomitmen untuk berbagi menggelar MNC Fun Charity Run 5k #SenyumUntukIndonesia.

Lebih dari 2.000 peserta akan meramaikan acara lari ini. Antusiasme peserta semakin tinggi karena banyaknya hadiah door prize yang akan diundi sepanjang acara dengan total nilai puluhan juta rupiah.

Hadiah doorprize antara lain 1 unit TV LED, 15 keping logam mulia, 10 sunglasses, 5 smart band, 10 earbuds, 8 saldo MotionPay masing-masing Rp330.000, serta Grand Prize 2 unit motor.

