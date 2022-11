JAKARTA – Jelang menghadapi BWF World Tour Finals 2022, PBSI mengadakan turnamen pemanasan bernama BrightUp Cup 2022. Nantinmya dalam kompetisi itu hanya menyajikan sektor tunggal putra dan ganda putra Indonesia yang juga diadu melawan beberapa bintang dari Malaysia dan Thailand.

Hal itu diumumkan oleh Ketua Panitia Pelaksana BritghtUp Cup 2022, Armand Darmadji, dalam konferensi pers virtual pada Kamis (3/11/2022). Armand menyebut bahwa turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10-11 November mendatang di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.

“Untuk program ini, sudah masuk dalam agenda kalender PBSI 2022 sebagai rangkaian turnamen. Jadi bukan dadakan, tapi memang ada dalam 17 kalender event PBSI tahun ini,” jelas Armand kepada awak media.

Dalam kesempatan yang sama, Armand mengungkapkan para pemain Indonesia yang tampil di BrightUp Cup 2022 ada Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo di sektor tunggal putra. Lalu, di ganda putra ada pasangan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Untuk lawannya, di sektor tunggal putra ada dua wakil Malaysia, yakni, Ng Tze Yong dan Leong Jun Hao serta satu pemain Thailand, Shittikom Thammasin. Kemudian, untuk ganda putra ada juara dunia 2022 asal Negeri Jiran, Aaron Chia/Soh Wooi Yik dan Ong Yew Sin/Teo Ee Yi.

Jadi, total ada enam pemain tunggal putra dan empat pasangan ganda putra yang bakal bersaing di BrightUp Cup 2022. Nantinya, di setiap nomor yang ada, mereka akan terbagi dalam dua grup dalam jumlah peserta yang seimbang di masing-masing grupnya.

Adapun pembagian grup tersebut baru akan diundi dua atau tiga hari sebelum turnamen tersebut dimulai. Namun yang jelas, mereka bakal bersaing dalam sistem round robin dan menggunakan sisten perhitungan 25 poin, yang menurut keterangan Armand, biasa digunakan dalam simulasi pertandingan di Pelatnas Cipayung, dan nantinya masing-masing juara grup akan bertarung di final untuk meraih gelar juara.

Lalu, Armand mengatakan bahwa pemain-pemain bulutangkis dunia itu juga bakal memperebutkan sejumlah uang tunai sebagai hadiahnya. Dia membeberkan ada total hadiah sekitar USD25 ribu atau setara dengan Rp392 juta untuk diperebutkan di BrightUp Cup 2022.

Lebih lanjut, Armand menjelaskan bahwa digelarnya BrightUp Cup 2022 ditujukan sebagai persiapan para pemain Tanah Air menuju gelaran BWF World Tour Finals 2022 yang dihelat di Guangzhou, China pada 14-18 Desember mendatang. Selain itu, turnamen ini juga akan menampilkan sisi sportstainment untuk menghibur para pecinta bultangkis alias bisa disaksikan langsung oleh para penonton di Tennis Indoor.

“Biasanya masyarakat tidak bisa menyaksikan pertandingan simulasi jelang World Tour Finals, tapi sekarang bisa disaksikan lewat mini turnamen ini. Kami berharap walaupun ini juga menampilkan sisi sportstainment, para pemain Indonesia bisa meningkatkan level terbaik secara teknis dan mental,” jelas Armand.

Dalam keterangannya, Armand mengungkapkan ada 3000 tiket yang disediakan untuk para penonton yang ingin menyaksikan BrightUp Cup 2022 langsung di Tennis Indoor. Harga tiketnya adalah Rp290 ribu per hari untuk pembelian via presale dan Rp405 ribu per hari untuk pembelian di lokasi pertandingan.

Untuk pembelian tiket presale BrightUp Cup 2022 bisa dibeli lewat website pbsi.id mulai Jumat (4/11/2022) pukul 10.00 WIB. Pihak penyelenggara berharap para Badminton Lovers bisa lebih banyak membeli via presale karena jumlah tiket yang disediakan lebih banyak.

Untuk jadwal pertandingannya, hari pertama BrightUp Cup 2022 yang jatuh pada Kamis (10/11/2022) bakal memainkan nomor tunggal putra. Keesokan harinya barulah nomor ganda putra dipertandingkan.

Selain menyaksikan para jagoan bulutangkis dunia saling adu kehebatan, para penonton yang hadir langsung juga akan disuguhkan hiburan musik. Ada D’Masiv dan juga Lyodra yang bakal meramaikan BrightUp Cup 2022.

Fajar Alfian yang turut hadir dalam konferensi pers tersebut mengaku antusias tampil di BrightUp Cup 2022 ini. Menurutnya ini adalah momen yang luar biasa bagi para penonton untuk bisa menyaksikan atlet kesayangan mereka bertanding dalam persiapan menuju WTF 2022.

“Pertandingan di BrightUp ini sangat luar biasa, apalagi bisa disaksikan seluruh fans secara langsung. Biasanya kita hanya melakukan simulasi secara tertutup sebelum main di event besar,” ujar Fajar.