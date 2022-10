HASIL lengkap semifinal Denmark Open 2022 sudah diketahui. Dua wakil Indonesia pun sukses melenggang ke final, yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Dengan begitu, Indonesia memastikan satu gelar juara di Denmark Open 2022. Sebab, all Indonesian finals akan tercipta di sektor ganda putra.

Ya, ajang Denmark Open 2022 baru saja rampung menggelar laga semifinal. Indonesia diketahui hanya memiliki dua wakil tersisa di babak 4 besar ini. Keduanya berasal dari sektor ganda putra, yakni Marcus/Kevin dan Fajar/Rian.

Marcus/Kevin pun bertanding lebih dahulu. Melawan unggulan keempat asal Malaysia, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Duel sengit pun tersaji dalam laga yang berlangsung di Jyske Bank Arena, Odense, Sabtu 22 Oktober 2022 sore WIB itu. Marcus/Kevin bahkan perlu bertarung tiga game dalam waktu 51 menit untuk meraih kemenangan. Laga dimenangkan The Minions -julukan Marcus/Kevin- dengan skor 21-17, 13-21, dan 21-17.

Lalu, kinerja ciamik Marcus/Kevin berhasil diikuti Fajar/Rian. Mereka juga memastikan diri lolos ke final Denmark Open 2022 usai membungkam wakil Malaysia.

Fajar/Rian yang tampil di partai kedelapan pada court 1 sukses menampilkan kinerja ciamik. Melawan unggulan kedelapan, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi, Fajar/Rian mampu memetik kemenangan 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 22-20.

Perang saudara tak hanya akan dilakukan Indonesia. Pebulu tangkis China juga akan melakukannya di sektor tunggal putri dan ganda campuran.

Di ganda campuran, pemain andalan China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, sukses melenggang ke final usia mengalahkan wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, dengan skor 21-16 dan 24-22. Zheng/Huang akan melawan rekan senegaranya, Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping, yang melenggang ke final usia menyikat wakil Thailand, Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran.

Kemudian, di tunggal putri, China juga meloloskan dua wakilnya, yakni Chen Yu Fei dan He Bing Jiao. Chen Yu Fei menyegel tiket final usai mengalahkan Ratchanok Intanon (Thailand) dengan skor 15-21, 21-10, dan 21-15.

Sementara itu, di tunggal putra, wakil Singapura yang sukses mengalahkan Viktor Axelsen di babak perempatfinal, yakni Loh Kean Yew, gagal melaju ke final. Dia kalah dari wakil Malaysia, Lee Zii Jia, di babak semifinal dengan skor 18-21 dan 15-21. Lee Zii Jia akan bersua wakil China, Shi Yu Qi, di babak final.

Terakhir, di sektor ganda putri, unggulan pertama asal China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan, sukses melenggang ke final usai mengalahkan Jongkolphan Kittiharakul/Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-17 dan 21-15. Di final, Chen/Jia akan melawan Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan).

Berikut Hasil Lengkap Semifinal Denmark Open 2022:

Zheng Siwei/Huang Yaqiong (China) vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) 21-16 dan 24-22

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan (China) vs Jongkolphan Kittiharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand) 21-17 dan 21-15

Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand) 21-9 dan 24-22

Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Baek Ha Na/Lee So He (Korea Selatan) 21-15, 18-21, dan 14-21

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) 21-17, 13-21, dan 21-17.

Chen Yu Fei (China) vs Ratchanok Intanon (Thailand) 15-21, 21-10, dan 21-15

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) 21-16 dan 22-20.

He Bing Jiao (China) vs Han Yue (China) 21-14 dan 21-112

Loh Kean Yew (Singapura) vs Lee Zii Jia (Malaysia) 18-21 dan 15-21

Shi Yu Qi (China) vs Kudai Naraoka (Jepang) 21-15, 9-21, dan 24-22