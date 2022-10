AKUI ingin jadi lebih agresif, Jorge Martin berpotensi jadi The Next Marc Marquez. Sang pembalap Pramac Ducati mengaku ingin meniru gaya balap The Baby Alien โ€“ julukan Marc Marquez.

Jorge Martin mengawali balapan di MotoGP Australia 2022 dengan baik setelah meraih pole position. Namun, dia kehilangan ritme di lap-lap terakhir hingga finis di posisi ketujuh pada balapan di Sirkuit Phillip Island, Minggu 16 Oktober 2022.

Dia disalip para pembalap cepat termasuk Alex Rins yang finis di urutan pertama, pemimpin klasemen sementara Francesco Bagnaia, tak terkecuali sang bintang Honda Repsol, Marc Marquez.

Terkhusus saat dibalap Marquez, Martin mengaku frustasi. Sebab gaya manuver Marquez bukan hanya bisa menyalipnya, tapi bisa membuatnya melaju semakin lambat.

โ€œSaya tenang saat tidak ada Marquez di belakang!โ€ Senyum pria kelahiran Madrid itu dikutip laman Corsedimoto, Selasa (18/10/2022).

โ€œKarena tiga kali dia menyalip saya dan membuat saya (melebar), jadi saya tidak kehilangan satu posisi, tapi dua,โ€ lanjutnya.

Martin pun menilai setiap kali Marquez manuver terlihat mencapai limit seorang pembalap. Artinya pembalap Spanyol itu memiliki agresifitas yang tinggi di setiap kali menyerang.

Berawal dari sana, akhirnya Marquez dapat mencapai podium kedua yang mana pertama kali semenjak cidera satu tahun lalu. Martin termotivasi untuk memperbaiki gaya balapnya demi menyerupai Marquez di masa yang akan datang. ย "Saya harus meningkatkan, juga lebih agresif, karena itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar berjuang demi kemenangan atau podium,โ€ lanjut Martin. โ€œAda beberapa titik di mana dia (Marquez) berada di limit, itu pasti, karena saya sudah berada di (area) dalam dan kehilangan posisi. Itu sebabnya saya lelah dengan manuver itu. Saya akan mencoba untuk menjadi agresif seperti yang lain untuk masa depan,โ€ lanjutnya.