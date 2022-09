POSE di depan masjid, Aprilio Manganang tuai perhatian netizen akan dibahas pada artikel ini. Mantan pemain voli putri, Aprilia Manganang yang saat ini dikenal Aprilio Manganang sempat membuat warganet heboh.

Kehebohan tersebut terjadi lantaran penampilan Aprilio Manganang yang tadinya seorang perempuan kini berubah total menjadi laki-laki gagah. Karena hal tersebut, banyak warganet yang menanyakan bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Aprilio Manganang.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga termasuk mengenai agama yang dianut oleh Aprilio Manganang. Beberapa waktu belakangan ini, Aprilio Manganang mengungga sebuah foto di depan Masjid di Makassar.

Unggahan tersebut memperlihatkan Aprilio Manganang berdiri di depan masjid di Makassar yang bernama Masjid 99kubah Makasssar. Pada foto tersebut, mantan pemain voli putri itu berpose memberikan jari jempol sambal tersenyum.

“Salam damai dan kasih saudara ku,” tulis Aprilio Manganang dikutip dari Instagram pribanya.

Akan tetapi, dari postingan yang menunjukkan berdiri di depan masjid itu mengungkapkan agama Aprilio Manganang. Didapati Kristen merupakan agama yang dipeluk oleh Aprilio Manganang.

Agama yang dipeluk oleh Aprilio Manganang terungkap jika dilihat dari keterangannya usai bertunangan dengan sang kekasih. Pada unggahan foto tersebut, ia menuliskan keterangan ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempertemukannya dengan tunangannya.

“Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan akhirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. Thanks and love so much sayang,” tulis Aprilio Manganang.

Saat ini, Aprilio Manganang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Serda.