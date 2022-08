NEW YORK - Petenis asal Inggris, Emma Raducanu dipastikan gagal mempertahankan gelar United States (US) Open. Pasalnya pada US Open 2022, Raducanu justru langsung tumbang di babak pertama usai dikalahkan Alize Cornet (Prancis) dengan skor 3-6 dan 3-6 di Billie Jean King National Tennis Center, pada Rabu (31/8/2022) pagi WIB.

Pertandingan pada set pertama dimulai dengan pertarungan sengit. Baik Raducanu dan Cornet sama-sama melancarkan pukulan yang membuat keduanya sempat sama kuat, dengan skor 2-2.

Hanya saja, Raducanu kemudian tampak mengalami kesulitan. Dia nyaris tidak bisa membalas bola yang dikirimkan oleh Cornet. Tidak hanya itu, Cornet juga sukses beberapa kali mencapai break point.

Raducanu yang tak berdaya pun tertinggal dengan skor 2-4. Sedangkan Cornet yang tak menurunkan tempo permainannya mampu tampil dominan. Dia pun memenangkan set pertama dengan skor 6-3.

Bertekad bangkit, Raducanu tampak bermain lebih baik pada set kedua. Dia mampu mengembalikan sejumlah pukulan forehand dari Cornet dengan sangat baik.

Walau demikian, Cornet juga beberapa kali menemukan celah pada permainan Raducanu. Kedua pemain saling susul perolehan angkanya, sehingga skor sempat sama kuat, 3-3. Namun, delapan break point yang diperoleh Cornet secara beruntun membuat Raducanu kerepotan. Cornet pun mencapai match point ketika memimpin dengan skor 5-3. Keadaan itu pun membuat raducanu membuat kesalahan. Pukulannya kemudian melebar dan memberikan poin terkahir kepada Cornet, yang merebut kemenangan dengan skor 6-3.