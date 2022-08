EL Clasico akan tersaji di partai final IBL 2022 yang mempertemukan Pelita Jaya Jakarta vs Satria Muda Pertamina Jakarta. Kapten Pelita, Andakara Prastawa, garansi timnya juara IBL 2021.

Ini adalah laga ulangan final IBL 2021. Kala itu, Pelita Jaya kalah 1-2 dari Satria Muda. Oleh karena itu, Andakara Prastawa ingin balas dendam.

Berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh tim besutan Fictor Roring itu jelang mentas di partai puncak. Tujuannya hanya satu, bawa gelar juara yang luput tahun lalu.

Nada optimistis keluar dari mulut Prastawa. Ia yakin 100 persen timnya mampu merebut gelar juara IBL tahun ini dari tangan Satria Muda.

“Kalau ditanya seberapa yakin, pastinya kita yakin 100 persen bisa bawa pulang pialanya untuk Pelita Jaya. Jadi, itu salah satu dari kesiapan kita untuk menghadapi final karena kita harus yakin dengan persiapan dan skuad kita,” kata Prastawa dalam konferensi pers virtual yang diikuti MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (26/8/2022).

Dalam kesempatan yang sama, Pelatih Pelita Jaya, Fictor Roring, mengungkapkan bahwa persiapan timnya hingga H-1 gim pertama sudah maksimal. Menurutnya, semua pasukannya sudah siap tampil di final baik dari segi fisik dan mental.

“Yang pasti kita ada di tahap ini sudah siap 100 persen, enggak mungkin kita sekarang sampai di sini cuma kebetulan. Pemain saya sudah benar-benar siap (menatap final),” kata Fictor.

“Dan kondisi terakhir dari segi mental dan fisik, saya rasa sudah berada di puncaknya mereka semua. Saya rasa seperti itu,” tambahnya.

Pertandingan final IBL 2022 antara Pelita Jaya dengan Satria Muda sendiri akan digelar pada 27-29 Agustus di GOR C-Tra Arena, Bandung, dengan format best of three.

Artinya, jika salah satu dari kedua tim bisa menang 2-0 pada dua gim pertama yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 27 dan 28 Agustus, maka gim ketiga yang dijadwalkan dihelat pada Selasa, 30 Agustus tak perlu dilaksanakan.

Sebagai informasi, Pelita Jaya lolos ke final IBL 2022 usai menumbangkan West Bandits Combiphar Solo di semifinal dengan skor 2-0. Mereka menang 80-71 pada gim pertama dan menang 86-71 pada gim kedua.

Sedangkan Satria Muda, mengamankan tiket ke laga pamungkas dengan menghajar Prawira Bandung 2-0. Mereka menang 85-77 pada gim pertama dan kembali menang 73-54 pada gim kedua.