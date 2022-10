HASIL drawing IBL Indonesia Cup 2022 telah diketahui pada Rabu (26/10/2022). Dua tim finalis IBL 2022, Satria Muda Pertamina Jakarta dan Pelita Jaya Bakrie berada di grup yang berbeda.

Juara bertahan IBL 2022, Satria Muda Pertamina tergabung di Grup B, bersama Evos Thunder dan Amartha Hangtuah. Sementara Pelita Jaya Bakrie ada di Grup C tergabung dengan Bima Perkasa Yogjakarta, RANS PIK Basketball, dan Bali United Basketball.

Untuk diketahui, IBL Indonesia Cup 2022 merupakan turnamen baru, yang diadakan tahun ini. Nantinya, IBL Indonesai Cup 2022 bakal terhelat dari 4-13 November 2022 di Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah.

Turnamen tersebut diikuti oleh 15 tim dengan format yang berbeda dari kompetisi IBL. Sebab, pada IBL Indonesia Cup 2022, masing-masing tim tidak akan diperkuat oleh pemain asing, melainkan semuanya akan berisi pemain lokal.

Sebanyak 15 tim dibagi menjadi empat grup. Sesi drawing dilakukan oleh IBL Legends yaitu Bugi Setiawan, Amin Prihantono, dan Dwui Eriano.

Hasilnya, juara IBL 2022 yakni Satria Muda Pertamina Jakarta masuk ke dalam Grup B. Mereka tergabung bersama Evos Thunder Bogor, dan Amartha Hangtuah.

Sementara Grup C terbilang grup yang cukup ketat. Sebab, dihuni oleh Pelita Jaya, Bima Perkasa, RANS PIK Basketball, dan Bali United Basketball.

Nantinya, dua tim terbaik dari masing-masing grup bakal mendapatkan tiket lolos tampil di perempat final. Juara Grup A bertemu runner up Grup B. Sedangkan Juara Grup C bakal dipertemukan runner up Grup D, begitu juga sebaliknya.

Berikut hasil drawing IBL Indonesia Cup 2022:

Grup A: NSH Mountain Gold, Satya Wacana Salatiga, Dewa United Basketball, Elang Pacific Caesar.

Grup B: Satria Muda Pertamina Jakarta, Evos Thunder, Amartha Hangtuah.

Grup C: Pelita Jaya Bakrie Jakarta, Bima Perkasa Jogjakarta, RANS PIK Basketball, Bali United Basketball.

Grup D: Prawira Bandung, Tangerang Hawks, West Bandit Combiphar Solo, Bumi Borneo Pontianak.