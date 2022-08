RAFAEL Nadal takluk, Daniil Medvedev tetap petenis nomor satu dunia, akan dibahas Okezone. Kembalinya Rafael Nadal dalam pertandingan di Cincinnati Masters 2022 tidak berakhir manis.

Berdasarkan peringkat ATP, Daniil Medvedev masih menduduki peringkat pertama sebagai petenis tunggal putra terbaik dunia. Di Belakangnya, ada Novak Djokovic, Alexander Zverev hingga Rafael Nadal.

(Daniil Medvedev beraksi, foto: Reuters)

Awalnya, Medvedev menyebut Nadal akan merebut posisinya sebagai petenis putra terbaik tahun ini. Sebab, tahun sebelumnya, Nadal melewatkan turnamen. Medvedev memperkirakan sendiri siapa kiranya yang akan menjadi petenis terbaik dunia selanjutnya.

Rafael Nadal Takluk, Daniil Medvedev Tetap Petenis Nomor Satu Dunia

Jauh di luar perkiraan, kembalinya Nadal ke dunia tenis tidak seberuntung perkiraan Medvedev. Nadal kalah pada putaran kedua Cincinnati Masters 2022 dari petenis Kroasia, Borna Coric, dengan skor 6-7, 6-4 dan 3-6.

Nadal gagal menggeser Medvedev dari peringkat satu dunia setelah enam minggu menjalani penyembuhan akibat cedera. Sebelumnya, pada semifinal Wimbledon 2022 melawan Nick Kyrgios, Nadal mengalami cedera otot perut sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Medvedev memperoleh kemenangan setelah mengalahkan Denis Shapovalov pada perempatfinal dengan skor 7-5 7-5. Dia mampu mempertahankan posisi puncaknya hingga US Open 2022.

(Rafael Nadal beraksi, foto: Reuters)

Sementara itu, Nadal kabarnya hanya akan memiliki satu pertandingan di lapangan keras selama musim panas pada US Open yang dimulai 29 Agustus di New York. Dalam wawancaranya, Nadal mengatakan, dirinya selama 40 hari terakhir hanya mampu bermain sebanyak dua set. Baginya, New York merupakan tempat yang sangat spesial, apalagi dengan riuh penonton yang hadir dan menyemangatinya.

Pada US Open 2022 ini, Nadal benar-benar sangat mengincar gelar Grand Slam ke-23. Sebab, ia sudah lama tidak bertanding sejak resmi kalah di semifinal Wimbledon 2022 pada awal Juli silam.